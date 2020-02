Geeignete Puts für Korrektur bei Microsoft

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte die Konsolidierung bei der Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045) nach den starken Kursanstiegen der Vorwochen noch etwas weiter gehen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Microsoft-Aktie legte in den letzten Jahren eine sehr starke Performance hin. In den letzten Tagen kam es nach einem Konsolidierungstief bei 160,20 USD zu einem steilen Anstieg, der als Fahnenstange angesehen werden kann. Dabei kletterte der Wert an die obere Begrenzung der Aufwärtsbewegung seit Juni 2016. Gestern notierte er auf einem Allzeithoch bei 190,70 USD und damit sogar kurzzeitig über dieser oberen Begrenzung.

Ausblick: Die Microsoft-Aktie könnte in den nächsten Tagen etwas konsolidieren. Dabei könnte sie das Gap vom 04. Februar zwischen 176,31 USD und 174,50 USD schließen oder sogar auf das letzte kleine Zwischenhoch bei 168,19 USD zurückfallen. Sollte der Wert allerdings über 190,70 USD ansteigen, wäre kurzfristig noch ein Anstieg in Richtung 196,00 USD möglich.“

Gibt die Microsoft-Aktie, die derzeit bei 186,28 USD gehandelt wird, in naher Zukunft auf 175 USD nach, dann werden Short-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 185 USD

Der J.P.Morgan-Put-Optionsschein auf die Microsoft-Aktie mit Basispreis bei 185 USD, Bewertungstag 17.4.20, BV 0,1, ISIN: DE000JM61X61, wurde bei der Microsoft-Kursindikation von 186,28 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,091 USD mit 0,72 – 0,75 Euro gehandelt.

Wenn die Microsoft-Aktie in spätestens einem Monat auf 175 USD nachgibt, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 1,10 Euro (+47 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 196,5433 USD

Der BNP-Open End Turbo-Put auf die Microsoft-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 196,5433 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PX5NR38, wurde beim Microsoft-Kurs von 186,28 USD mit 0,98– 1,00 Euro quotiert.

Bei einem Kursrutsch der Microsoft-Aktie auf 175 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Puts – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt – auf 1,97 Euro (+97 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Microsoft-Aktien oder von Hebelprodukten auf Microsoft-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek