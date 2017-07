Geburtstagskind Krügerrand

Die beliebteste Investmentmünze der Welt ist im Ausgabeland Südafrika sogar Zahlungsmittel. In ein diversifiziertes Portfolio gehören neben physischem Gold wie etwa dem Krügerrand auch Aktien von Unternehmen mit aussichtsreichen Goldprojekten.

In Frage kämen hier beispielsweise Corvus Gold oder GoldMining. Im Goldgräberland Nevada konzentriert sich Corvus Gold auf die Entwicklung seines North Bullfrog-Goldprojektes. Früher unter der Herrschaft von Barrick Gold, enthält die Liegenschaft rund 3,86 Millionen Tonnen Gestein (gemessene Ressourcen) auf zirka 72 Quadratkilometern. Durchschnittlich gilt es 2,55 Gramm Gold und 19,7 Gramm Silber je Tonne Gestein in Zukunft zu fördern.

GoldMining arbeitet an diversen Gold- und Gold-Kupferprojekten in Kolumbien (kürzlich Übernahme von Bellhaven Copper and Gold), Brasilien, Alaska und jüngst auch Kanada. Im übrigen gehört ein Uranprojekt zum Bestand des schuldenfreien Unternehmens.





Da der Euro gegenüber dem US-Dollar im Moment stark ist, kann physisches Gold derzeit im Euroraum günstig eingekauft werden. Vielleicht ist das vor der Sommerpause die letzte Gelegenheit physisches Gold für einen nicht zu hohen Preis aufzustocken. Vom Krügerrand wurden in den 50 Jahren seiner Existenz weltweit 52 Millionen Unzen verkauft und nach wie vor ist er sehr beliebt.

Aufgrund des aktuellen Jubiläums wird der Krügerrand erstmalig auch in Platin und Silber verkauft. Zudem können zusätzliche limitierte neue Gewichtsgrößen erstanden werden. Die Kombination mit den sicherlich spekulativen Goldaktien könnte eine gesunde Mischung des Portfolios bedeuten.





