Gea Group Short: 90-Prozent-Chance

Eine Gewinnwarnung ließ den Kurs der Gea-Aktie am Montag deutlich fallen. Negative Einschätzungen der Analysten ließen nicht lange auf sich warten. Mit einem Open End Turbo Short auf die Aktie der Gea Group kann sich bei fallenden Notierungen eine Trading-Chance von 90 Prozent ergeben.

Die Aktie der Gea Group litt am Montag bereits vorbörslich unter der Senkung der Unternehmensziele. Die Papiere des Maschinenbauers büßten gegenüber dem Schlusskurs am Freitag um mehr als sechs Prozent ein. Charttechnisch bleiben die Notierungen dadurch unter einer fallenden Gerade, die sich vom Hoch um 50 Euro von September letzten Jahres über dem aktuellen Kurs befindet. Das Analysehaus S&P Global beließ in Folge der Gewinnwarnung die Einstufung der Gea-Aktie auf Strong Sell mit einem Kursziel von nur 30 Euro. Die Nachricht zeige einmal mehr, mit welchen Problemen das Unternehmen zu kämpfen habe, vor allem im Geschäft mit Anlagen zur Milchverarbeitung, schrieb der dort zuständige Analyst. Der operative Gewinn im zweiten Quartal liege um rund ein Sechstel unter der Konsensschätzung. Es sei auch bereits das vierte Quartal in Folge, dass Gea enttäusche und eine Gewinnwarnung herausgebe. Das Unternehmen selbst blickt nach einem durchwachsenen zweiten Quartal weniger optimistisch auf das laufende Jahr. Das operative Ebitda werde statt der bisher erwarteten 620 bis 670 Millionen nur noch bei 600 bis 640 Millionen Euro liegen. Der Umsatz soll dagegen wie bisher angegeben moderat steigen.

Gea Group (Tageschart in Euro):

Strategie



Wer von einer fallenden Gea-Aktie ausgeht, kann mit einem Open End Turbo Short (WKN HU66JA) mit einem Hebel von 5,3 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 18,1 Prozent. Beachtet werden kann beim Einstieg in diese spekulative Position ein risikobegrenzender Stoppkurs. Dieser kann anfangs bei 38,30 Euro im Basiswert platziert werden und befindet sich über dem im Chart gezeigten Widerstand. Im Open End Turbo Short ergibt sich ein Stoppkurs von 0,57 Euro. Bei einem Schlusskurs unter 36 Euro könnte dieser auf Einstandsniveau nachgezogen werden. Ein Trading-Ziel nach unten könnte sich um 30 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 3,9 zu 1.