Gazprom: Vor großem Kaufsignal?

Gazprom (Monatschart): Wichtige Schlüsselmarke steht bevor.

Von Manfred Ries

Montag, 13. September 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zu Wochenbeginn hin erneut interessant: die …

…Rohstoffe – Über die grundsätzlich positive Ausgangslage beim Rohöl-Preis sind Sie im Bilde. Auch über den Reiz der Öl-Companies. So etwa bei der brasilianischen Petrobrás. Heute mache ich Sie auf die russische Gazprom (WKN: 903276) aufmerksam.

Gazprom ist das weltweit größte Erdgasförderunternehmen und mit einem Market Cap von ~106 Mrd. USD eines der größten Unternehmen Europas. In Russland gilt Gazprom mit ~474.000 Beschäftigten als einer der größten Arbeitgeber. Das KGV(2022e) wird in der Datenbank mit 4,5 angegeben, was fundamental grundsätzlich als günstig zu bezeichnen ist.

Heute indes soll es um die Charttechnik gehen; hier insbesondere in der längerfristigen Betrachtungsweise. Die Papiere befinden sich seit Ende 2020 in einem intakten Aufwärtstrend, was nicht zuletzt auch durch den ansteigenden MA(200) untermalt wird. Dabei ist der Kursbereich ~6 EUR als Support zu betrachten. Jetzt gilt es, den nächsten Widerstand bei 7,67 EUR mit Argusaugen im Visier zu haben: ein nachfolgender Break out nach oben wäre sehr positiv zu bewerten. Eine Gazprom-Aktie würde dann wieder so viel kosten, wie letztmalig im Jahre 2012!

Wie gehts weiter? Gazprom ist ein interessanter russischer Einzelwert aus dem Öl- und Gassektor, der charttechnisch mitten im Leben steht. Käme es zu einem signifikanten Ausbruch über 7,67 EUR, so bestünden gute Chancen auf ein Vorpreschen in Richtung 9/10 EUR. Doch als spekulativ gilt Gazprom auch weiterhin. Gazprom aktuell in Frankfurt: 7,69 EUR (+2%). Ein Fass Rohöl (Brent) am Montagnachmittag: 73,46 USD (+1%) – es läuft wieder wie geschmiert, auf dem Rohölmarkt!

Ich wünsche Ihnen, im Namen des gesamten Redaktionsteams, einen schönen und (performance)starken Wochenverlauf.

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

