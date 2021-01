Gazprom: Mit Schwung ins neue Jahr! CHARTCHECK

Weitere Suchergebnisse zu "Gazprom ADR":

Der Gaslieferant aus Russland (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol) setzt auch in 2021 seinen Kursaufschwung fort. Die Aktie eröffnete heute mit einer kräftigen Kurslücke nach oben bei 4,71 Euro und kann aktuell weiter bis auf 4,73 Euro zulegen.



Für uns bietet sich somit gleich zu Anfang des Jahres die Möglichkeit, aufgelaufene Kursgewinne neuerlich abzusichern. Wir ziehen deshalb jetzt den StopLoss für unsere Longposition nach und platzieren diesen knapp unter das Tief vom 28.12.20 auf 4,50 Euro. Damit können nach dem Einstieg bei 3,60 am 09.11.20 (Break der Abwärtstrendgeraden) bereits ungehebelte Kursgewinne in Höhe von 25% auf die sichere Seite gebracht werden.



Gazprom Tageschart

