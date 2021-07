Gazprom: Schwächephase geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Gazprom ADR":

Der russische Erdgasproduzent (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol) konnte am 13.05.21 bei 5,45 Euro ein neues Kaufsignal generieren (blauer Kreis im Chart), weshalb wir hier eine Longposition eröffnet hatten.



In der Folge konnte die Aktie eine deutliche Aufwärtsbewegung ausbilden, die in der Spitze bis auf 6,76 Euro führte. Den StopLoss für unseren Trade hatten wir bis dahin mehrfach nach oben angepasst, um aufgelaufene Gewinne abzusichern. In den letzten Handelstagen schwächte sich der Trend sichtbar ab und so wurde am gestrigen Börsentag unsere StopMarke bei 6,45 Euro getriggert, die Longposition mit schönem Gewinn glattgestellt. Auch an der heutigen Sitzung notiert Gazprom zur Stunde schwächer und steht bei 6,43 Euro. Wir belassen der Wert auf unserer Beobachtungsliste und halten nach neuen Tradingsignalen Ausschau!

