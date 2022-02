Gazprom: Nur für Zocker!

Derzeit werden die Kursbewegungen beim russischen Gasriesen (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol) ganz klar in erster Linie von politischen News bestimmt!



So sackte die Aktie innerhalb einer Handelswoche von 7,93 Euro bis auf 5,80 Euro ab und notiert aktuell bei 6,23 Euro. Das Papier eignet sich aus unserer Sicht zur Zeit nur für sehr spekulative Kurzfristtrader, klare mittelfristige Tendenzen (siehe Chart unten) sind somit nicht erkennbar. Wir bleiben hier an der Seitenlinie, belassen den Wert aber auf unserer Beobachtungsliste.

Gazprom Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.