Gazprom: Jetzt könnte die Trading-Chance kommen! Gut aufpassen!

Schon am 21. Juni hatten wir im Express-Service auf eine Trading-Chance mit Gazprom hingewiesen. Der Artikel dazu wurde unter folgendem Titel veröffentlicht: „Gazprom: Unterstützung in Gefahr! Bei einer Gegenwehr gute Gewinnchance!“ Unser Einstiegskurs wurde zwischenzeitlich schon erreicht, aber die Aktie hat es am 27.06. vorgezogen noch einen neuen Test der Unterstützung bei 3,44 Euro zu machen. Wir hatten bereits mehrfach beschrieben, dass unsere Einstiegskurse im Express-Service für alle Risikoprofile geeignet sind, wer aber unsere Börsentipps nur als Trading-Idee aufgreift und bei einer Kursbewegung in die angenommene Richtung den Mut hat früher zuzuschlagen, liegt mit dem in unserem letzten Beitrag vorgeschlagenen Hebel-Zertifikat bereits bei einem Gewinn von etwa 35%.



Wie am 22.06. auch schon, gab es eine kleine Gegenreaktion, die eine neue Chance eröffnet. Positiv ist anzumerken, dass die Chartindikatoren im positiven Bereich stehen und auch die Umsätze in den letzten Tagen zugelegt haben. Sollte die Unterstützung halten, kann man mit einem passenden Einstiegskurs und einem Hebel-Produkt einen kurzen Trade überlegen. Trading-Chancen erkennen und Trading-Chancen nutzen – das ist unsere Stärke! Ab wann wir bei einer Aktie in den Trading-Modus gehen würden, erfahren Sie regelmäßig, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren. Aber nicht nur die Abonnenten des Express-Service können von unseren Trading-Ideen profitieren, denn RuMaS Trading-Tipps gibt es an jedem Sonntag und unsere Trading-Liste umfasst regelmäßig mehr als 10 Trading-Chancen.