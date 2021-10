Gazprom: Jetzt gibt es kein Halten mehr!

Der russische Erdgasriese (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol) kennt seit Monaten fast nur eine Richtung: Nach oben!



Auch die kleine Verschnaufpause Mitte September, welche bis auf 7,54 Euro zurückführte, konnte dem übergeordneten Bild (siehe Chart unten) nichts anhaben. In der gestrigen und auch der heutigen Börsensitzung wird nun erneut richtig der Turbo gezündet! Nachdem die Aktie am Montag bereits bis auf 8,80 Euro zulegen konnte, startete Gazprom am heutigen Handelstag mit einer kräftigen Kurslücke auf der Oberseite bei 9,07 Euro und bewegt sich aktuell in diesem Bereich.



Gazprom Tageschart

Finanztrends Video zu Gazprom ADR



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.