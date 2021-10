Gazprom: Ist der Höhenflug nun beendet?

Die explodierenden Erdgaspreise sind derzeit in aller Munde!



Der russische Großkonzern Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol) schwimmt hier schon seit Monaten auf einer Erfolgswelle. Im Hoch kletterte die Aktie am 06.10.21 sogar bis auf 9,44 Euro, kommt aber seither deutlicher zurück und rutscht am heutigen Handelstag unter die seit 26.08.21 gültige steile Aufwärtstrendgerade (siehe Chart). Ein erstes Warnzeichen oder sogar mehr? Als nächste Unterstützung sehen wir das Tief vom 13.10. bei 8,47 Euro, welches nun zur Disposition stehen könnte. Aktuell notiert Gazprom bei 8,73 Euro.

Gazprom Tageschart

Finanztrends Video zu Gazprom ADR



