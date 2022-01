Gazprom: Hält die Unterstützung?

Die mittelfristige Tendenz ist klar negativ, notierte der russische Gasriese (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol) noch Anfang Oktober bei 9,40 Euro, so ging es im Anschluß daran Schritt für Schritt nach unten (siehe Chart).



Heute nun rückt bereits die 200-Tage Linie (blau) ins Blickfeld, welche als starke Unterstützung dient und aktuell bei 7,24 Euro verläuft. Kann sich der Kurs hier stabilisieren, könnte eine erneute Gegenbewegung bis ca. 8 Euro starten. Spekulative Longpositionen würden wir aber knapp unter der Unterstützungslinie im Bereich um 7,20 Euro mit einem StopLoss absichern. Zur Stunde notiert Gazprom bei 7,32 Euro.

