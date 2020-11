Gazprom: Es könnte nicht besser laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Gazprom ADR":

In unserer Analyse vom 09.11.20 Gazprom: Neues Kaufsignal! hatten wir über die aktuelle charttechnische Situation der Aktie (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol) berichtet und bei 3,58 Euro zum Einstieg geblasen. Der Trade entwickelt sich gut, nach Break der roten Abwärtstrendgeraden (siehe Chart) kam es in der Folge sofort zu weiteren Zugewinnen.



Gazprom eröffnete heute mit einer Kurslücke nach oben und notiert zur Stunde bereits bei 3,82 Euro. Wir ziehen deshalb jetzt schon den StopLoss für unsere Longposition kräftig nach um uns einen Teil der aufgelaufenen Gewinne zu sichern. Wir platzieren diesen jetzt unter das gestrige Tagestief auf 3,67 Euro.





Gazprom Tageschart

Finanztrends Video zu Gazprom ADR



mehr >

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.