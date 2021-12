Gazprom: Bricht der Kurs jetzt nach oben aus?

Leider sind wir bei unserem letzten Gazprom Trade unglücklich ausgestoppt worden (wir hatten HIER berichtet).



Der Tradinggedanke selbst war richtig, die Aktie (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol) konnte im 2. Anlauf durchstarten und erreichte gestern unsere anvisierte Zielmarke bei 8,20 Euro (Schlußkurs 8,27 Euro). Sollte jetzt sogar der Ausbruch aus der Keilformation gelingen, wären schnell weitere Kursgewinne auf der Oberseite möglich.

Gazprom Tageschart







Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.