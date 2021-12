Gazprom: Ausgestoppt!

Im Zuge der heute zum Wochenstart hin gezeigten allgemeinen Marktschwäche rutscht auch Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol) nach der Eröffnung deutlich ab und löst dabei unsere nachgezogene StoppMarke bei 7,67 Euro aus.



Damit ist unsere Longposition glattgestellt, außer Spesen nichts gewesen! Zur Stunde verliert der Gaslieferant weiter bis auf 7,52 Euro und nähert sich so bereits wieder dem Unterstützungsbereich bei 7,50 Euro. Kann dieser erneut halten oder bricht die Aktie jetzt nach unten durch? Wir bleiben an der Seitenlinie und warten die weitere Entwicklung ab!





Gazprom Tageschart

