Gazprom: Am Support aufwärts gedreht

von Manfred Ries

Gazprom (Monatschart): Die Unterstützung ~7,51 EUR wurde bestätigt.

Von Manfred Ries

Montag, 29. November 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zu Wochenbeginn hin erneut einen Blick wert: die …

…Emerging Markets! Aber auch die Rohstoffe! Was tun? Ein Mix aus beiden! Und so soll es heute um die russische Gazprom ADR (WKN: 903276) gehen. Gazprom ist für Sie kein Unbekannter, schließlich hatte ich Ihnen dieses Papier bereits am vergangenen 13. September 2021 auf der Long-Seite präsentiert: »Vor großem Kaufsignal?« So meine Ansage damals bei einem Kurs von 7,67 EUR. Kurz danach sprang das Papier bis auf 9,44 EUR nach oben – ein 25%-Plus mit Ansage. Kurs am Montag im Nachmittagshandel: 8,07 EUR (+6,1%).

Gazprom ist unter den zehn weltweit führendsten Erdgas-/-ölförderunternehmen. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf umgerechnet ~102 Mrd. EUR. In Russland gilt Gazprom mit ~474.000 Beschäftigten als einer der größten Arbeitgeber. Das KGV(2022e) wird in der Datenbank mit ~4,8 angegeben, was fundamental grundsätzlich als günstig zu bezeichnen ist.

…wie gehts weiter? Wie im obigen Monatschart ersichtlich, so hat sich die Preismarke ~7,51 EUR als Support etabliert – und zuletzt behauptet! Dem ging eine Korrekturbewegung voraus, als die Gazprom-Kurse bei 9,44 EUR ein 9-Jahreshoch markierten. Die aktuelle Korrektur hat dazu beigetragen, dass die zuvor gesehene, überkaufte Marktsituation auf ein jetzt wieder gesundes Maß reduziert werden konnte – Bravo! Der Trend zeigt steil nach oben, was durch die 200-Tagelinie visualisiert wird. Nächster Widerstand: 9,58 EUR. Ein nachfolgender Break out brächte dann sogar die alten Topps im Bereich ~12,25 EUR zurück auf die Agenda.

Doch Vorsicht: Gänzlich ohne Risiko sind Investments in Russland dennoch nicht: die Risiken politischer Entscheidungen aus Moskau sind für den dortigen Börsenplatz nicht zu unterschätzen. Das aber wissen Sie als Emerging-Markets-Investor natürlich. Aber Sie wissen auch um den unsagbaren Reiz und die extremen Kurschancen derartiger Basiswerte – und die Emerging Markets sind wieder klar im Kommen!

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren und performancestarken Wochenverlauf! Trotz der Kursverwerfungen vom vergangenen Freitag. Die sich übrigens speziell an den europäischen Börsen zugetragen haben. Gazprom notierte heute im Tagesverlauf sogar wieder so hoch wie vor sechs Tagen. Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.