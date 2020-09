Gazprom Aktie: Der kurzfristige Abwärtstrend… CHARTCHECK

Gazprom Aktie: Auf dem Chatbild ist ganz deutlich zu erkennen, dass der kleine, kurzfristige Abwärtstrend aktuell Probleme macht. Das Wertpapier ist in der letzten Handelswoche bis an die Linie gestiegen, doch dann daran gescheitert. Noch ist nicht aller Tage Abend. Es bestehen durchaus weitere Chancen, dass die Bullen diese Hürde nehmen können, um eine erneute Aufwärtsbewegung in Gange zu setzen. Schlecht ist natürlich, dass der Vorteil aufseiten der Bären liegt. Die Trendindikationen sprechen eine deutliche Sprache. Im Idealfall hält der aufwärts gerichtete Trend und die Bullen nehmen die fallende Trendlinie.

„Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder Missbrauch ist ausdrücklich verboten.”

○ Die Gleitenden Durchschnitte: 38-Tage-Linie (bärisch) | 100-Tage-Linie (bärisch) | 200-Tage-Linie (bärisch) | Wir befinden uns in einem starken Abwärtstrend. Denn der Kurs notiert unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Außerdem ist die 200-Tage-Linie fallend. Deshalb ist hier auf der Long-Seite große Vorsicht geboten.

○ Der High-Low Channel: Obere-Band (bärisch) | Untere-Band (bärisch) Der Kanal mit Periode 30 weist zurzeit einen Abwärtstrend auf. Denn sowohl das obere Band als auch das untere Band ist fallend, das ist als bärisch zu werten.

○ Der Macd Indikator (Gazprom Aktie): (Unter null – aber steigend) Er ist unter der Nulllinie aber die Signallinie ist über der Triggerlinie. Somit könnte man das als Kaufsignal auslegen.

○ Der Rsi Indikator: (Kaufsignal) Zwar befindet sich dieser Indikator wieder im neutralen Bereich, aber er hat in den letzten Tagen ein Kaufsignal ausgelöst.

○ Der Stochastic Indikator: (Überkauft) Dieser Oszillator notiert im überkauften Bereich. Insofern kann in den nächsten Tagen ein Verkaufssignal entstehen.





