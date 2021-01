Gazprom Aktie: Das kommt jetzt überraschend!

Weitere Suchergebnisse zu "Gazprom ADR":

Nach einem starken Beginn zum Start ins neue Börsenjahr, hat die Aktie von Gazprom wieder deutlich Federn lassen müssen. Auf bis zu 4,78 Euro, ein Plus von mehr als vier Prozent zum letzten Schlusskurs, waren die Papiere des russischen Energiekonzerns am Montag im Xetra-Handel gestiegen, doch dann ging es wieder auf 4,68 Euro zurück. Der Dienstag begann ebenfalls mit Abschlägen, doch die Gazprom-Aktie fand bei 4,57 Euro zunächst ihren Boden. Die schlechte Stimmung an den Märkten kommt überraschend, hatte der Konzern zum Jahreswechsel doch gute Nachrichten verbreitet.

Gazprom beliefert zwei weitere Länder

Zum 1. Januar habe Gazprom russische Gaslieferungen nach Serbien sowie nach Bosnien und Herzegowina über eine neue Route durch die Türkei und Bulgarien aufgenommen, hieß es in einer Mitteilung. Die Gaslieferungen erfolgen demnach aus Russland durch die Offshore-Gaspipeline TurkStream und ferner durch das Territorium der Türkei.

Im Anschluss fließt Gas durch das nationale Gastransportsystem Bulgariens nun nach Serbien, wo es laut Gazprom verteilt und an Verbraucher in Serbien sowie in Bosnien und Herzegowina geleitet werde. Die Gaslieferungen über diese Route seien einer Erweiterung und einer Inbetriebnahme neuer Gastransportkapazitäten seitens der Bulgartransgaz EAD in Bulgarien sowie der GASTRANS d.o.o. Novi Sad in Serbien zu verdanken, heißt es.

Miller: TurkStream bei Verbrauchern gefragt

„TurkStream ist eine moderne, effiziente und zuverlässige Pipeline, die bei europäischen Verbrauchern gefragt ist“, so der Vorstandsvorsitzende der PAO Gazprom, Alexey Miller. Die Anzahl der europäischen Länder, die durch die TurkStream Gaslieferungen aus Russland erhalten, sei damit auf sechs gestiegen. Geschäftliche Lieferungen durch die Gaspipeline TurkStream starteten am 1. Januar 2020. Ihre geplante Kapazität beträgt nach Angaben von Gazprom 31,5 Milliarden Kubikmeter Gas jährlich. Bislang wurden demnach Bulgarien, Griechenland, Nordmazedonien und Rumänien beliefert.





