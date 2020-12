Gazprom-Aktie: Zu allem bereit?

Die im Bau befindliche Gas-Pipeline Nord Stream 2 ist weiterhin ein Reizthema in der Beziehung zwischen Russland und den USA. Letztere wollen die Fertigstellung unbedingt verhindern und drohen dabei mit immer neuen Sanktionen. Die zielen nicht nur auf den Betreiber selbst, sondern mittlerweile auch auf alle Unternehmen, die sich in irgendeiner Form an dem Projekt beteiligen.

Gazprom lässt sich davon aber nicht im Mindesten beeindrucken. Der Versorger betonte in den letzten Wochen immer wieder aufs Neue, dass fest mit der Fertigstellung des Projekts gerechnet wird. Diese unerschütterliche Entschlossenheit hinterlässt Eindruck bei den Anlegern, welche sich dieser Tage bestens gelaunt zeigen.

Seit Anfang November ist bei der Gazprom-Aktie ein klar positiver Trend zu erkennen, welcher die Kurse bisher schon um fast 40 Prozent in die Höhe beförderte. Damit ist das Papier auf dem besten Wege, schon bald wieder an die Aktienkurse vom Jahresbeginn anzuknüpfen.

Rückendeckung erhält der Titel jetzt von Seiten der Analysten. In der laufenden Wochen bestätigten sowohl Renaissance Capital als auch BCS ihre Kaufempfehlung für die Gazprom-Aktie. Renaissance erhöhte sogar das Kursziel von 5,60 Euro auf 6,90 US-Dollar. BCS ist noch optimistischer und traut der Gazprom-Aktie Kurse von 8 Dollar zu.

Ob die Gazprom-Aktie wirklich in Richtung 6,60 Euro, was dem umgerechneten Kursziel von BCS entspricht, steigen wird, bleib abzuwarten. Am Mittwoch war die Stimmung an den Märkten aber mal wieder hervorragend. Den Käufern gelang es, die Gazprom-Aktie um weitere 2,7 Prozent in die Höhe zu befördern.

Der steile Aufwärtstrend wird irgendwann zwangsläufig ein Ende finden. Dabei dürften die Entwicklungen rund um Nord Stream 2 weiterhin eine gewichtige Rolle spielen. Davon ab besteht jetzt kurzfristig auch stets die Möglichkeit für Gewinnmitnahmen, welche die Kurse quasi jeden Tag unter Druck setzen könnten. Der Teufel soll hier nicht an die Wand gemalt werden. Dennoch bleibt die Gazprom-Aktie ein heißes Eisen und Anleger können die bestehenden Risiken kaum einfach ignorieren.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.