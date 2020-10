Gazprom-Aktie: Was für eine Schlappe!

Die schlechten Nachrichten rund um Gazprom wollen dieser Tage einfach kein Ende nehmen. Als wäre es nicht genug, dass die Nachfrage nach Öl und Gas eingebrochen ist und die Preise sich dadurch tief im Keller bewegen. Seit einiger Zeit ist der russische Staatskonzern auch ins Visier diverser europäischer Politiker gekommen, welche den Versorger nur zu gerne als Projektionsfläche für Sanktionen gegenüber Moskau nutzen würden. Beschlossen ist bisher zwar noch nichts, allein die Aussicht auf empfindliche Maßnahmen durch die EU sorgen aber für stark verunsicherte Anleger.

Die Folge all dieser Entwicklungen ist ein Aktienkurs, der sich auf einem beinahe schon traurigen Niveau abspielt. Erst vor wenigen Tagen rauschte die Gazprom-Aktie bis auf 3,58 Euro abwärts und markierte damit ein neues 52-Wochen-Tief. Von einer Erholung kann bisher nicht die Rede sein. Zwar ging es immerhin nicht noch weiter in Richtung Kurskeller. Viel Luft hat der Titel allerdings ebenfalls nicht. Schon die nächste negative Meldung könnte leicht dafür sorgen, dass die Kurse sich weiter nach unten bewegen.

Am Mittwoch konnten die leidgeplagten Aktionäre von Gazprom immerhin zur Abwechslung mal grüne Vorzeichen bewundern. Das Kursplus fiel mit 0,11 Prozent aber so marginal aus, dass es kaum der Rede wert ist. Allzu bald dürfte sich an der schlechten Stimmung kaum etwas ändern. Das Jahr 2020 haben sowohl die Anteilseigner als auch Gazprom selbst zu weiten Teilen bereits abgeschrieben. Dass 2021 alles schlagartig besser wird, daran glaubt derzeit nicht einmal die Konzernleitung selbst. Die Gazprom-Aktie dürfte es deshalb weiterhin schwer haben an den Märkten.

