Gazprom-Aktie - Nord Stream 2 - Das sind die Fakten!

Ziemlich eindeutig zeigt der Kurs der Gazprom-Aktie die Stimmung der Anleger an! Und die ist ganz einfach negativ! Der Kurs nähert sich den jüngsten Tiefs – und ein Fall auch an das Crash-Niveau von Anfang März 2020 ist einzuplanen! Denn bislang zeigen sich weder im Kurs Anhaltspunkte für eine starke Erholung noch gibt es positive News hinsichtlich der Fertigstellung von Nord Stream 2! Die US-Administration will dieses Projekt verhindern – komme was da wolle! Fraglich ist zudem, ob auch ein neuer US-Präsident Biden hier eine politische Kehrtwende vollziehen würde! Doch Gazprom und Russland sowie die Partner, die an Nordstream 2 beteiligt sind, stehen unter immensen wirtschaftlichem Druck!

Viel Zeit bleibt nicht mehr, um Nord Stream 2 wirtschaftlich werden zu lassen! Denn die Aussicht auf eine Energiewende hin zu erneuerbaren Energiequellen sowie zur „Wasserstoffwirtschaft“ könnte den Absatz des russischen Erdgas über Nord Stream 2 langfristig nicht mehr wirtschaftlich werden lassen – und die Investition in Nord Stream 2 zu einem Milliarden-Grab werden lassen!

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.

Dieses Unternehmen steckt dahinter …

Disclaimer

Die auf finanztrends.info angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information. Die hier angebotenen Beiträge stellen zu keinem Zeitpunkt eine Kauf- beziehungsweise Verkaufsempfehlung dar. Sie sind nicht als Zusicherung von Kursentwicklungen der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren ist risikoreich und birgt Risiken, die den Totalverlust des eingesetzten Kapitals bewirken können. Die auf finanztrends.info veröffentlichen Informationen ersetzen keine, auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Es wird keinerlei Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden übernommen. Finanztrends.info hat auf die veröffentlichten Inhalte keinen Einfluss und vor Veröffentlichung sämtlicher Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen o.ä. Demzufolge kann bezüglich der Inhalte der Beiträge nicht von Anlageinteressen von finanztrendsw.info und/ oder seinen Mitarbeitern oder Organen zu sprechen sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen usw. gehören nicht der Redaktion von finanztrends.info an. Ihre Meinungen spiegeln nicht die Meinungen und Auffassungen von finanztrends.info und deren Mitarbeitern wider. (Ausführlicher Disclaimer)