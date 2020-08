Gazprom Aktie: Noch überzeugen die Bullen nicht

Eine leichte Verbesserung ihrer immer noch angespannten Lage erreichten die Bullen in der vergangenen Woche bei der Gazprom-Aktie. Ihnen gelang es, die laufende Abwärtsbewegung auf dem Tief vom 31. Juli bei 4,11 Euro zu stoppen und einen leichten Wiederanstieg einzuleiten.

Er ließ den Wert am Mittwoch und am Donnerstag in der Spitze bis auf 4,35 Euro ansteigen. Behaupten konnten die Käufer das erhöhte Kursniveau anschließend jedoch nicht. Die Gazprom-Aktie fiel wieder etwas zurück und ging am Freitag mit einem Wochenschlusskurs von 4,27 Euro aus dem Handel.

Der kurzfristige Aufwärtstrend seit dem Tief vom 31. Juli wurde dadurch behauptet. Das gibt den Bullen heute die Chance, die Aufwärtsbewegung durch einen Anstieg über 4,35 Euro fortzusetzen. Das nächste Ziel ist dabei der 50-Tagedurchschnitt bei 4,63 Euro. Wird er nachhaltig überwunden, besteht anschließend die Möglichkeit, bis in den Bereich der 5,00-Euro-Marke vorzustoßen.

Fällt die Gazprom-Aktie hingegen wieder auf das Tief vom 31. Juli bei 4,11 Euro zurück, sollte damit gerechnet werden, dass auch die Marke von 4,00 Euro erreicht wird. Sie war im Jahr 2019 stark umkämpft und dürfte deshalb zunächst dem Kurs Halt geben. Kritisch wäre jedoch, wenn die Gazprom-Aktie unter das Tief vom 30. März bei 3,82 Euro zurückfallen sollte. In diesem Fall müsste in den kommenden Wochen mit einem Test des Märztiefs bei 3,62 Euro gerechnet werden.





