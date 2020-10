Gazprom-Aktie – Endlich ein Hoffnungsschimmer?!

Seit Anfang Juni 2020 geht es wieder abwärts für die Gazprom-Aktie! Abgesehen von kleinen Erholungen oder Pausen im Abwärtstrend zeigen sich fast jede Woche neue Tiefs! Ein starkes Signal für die Bären! Die Stimmung ist ganz einfach im Keller für die Gazprom-Aktie! Zum einen natürlich das Gezerre um die Fertigstellung von Nord Stream 2 – zum anderen auch weitere strukturelle Probleme des Gasriesen aus Russland!

Mit den jüngsten Abgaben wurde sodann auch das Tief vom März 2020 erreicht! Für die jüngsten Verluste gab es auch durchaus einen Grund: So verhängte Polen eine Milliardenstrafe gegen Gazprom aufgrund Nord Stream 2. Die polnische Wettbewerbsbehörse (Uokik) ist der Ansicht, dass der russische Energiekonzern Gazprom ohne Einwilligung der Behörden die Pipeline erstelle! Daher soll Gazprom nun als Strafe rund 6,45 Milliarden Euro bezahlen – neben anderen Firmen wie Uniper oder Wintershall, die ebenfalls eine Strafe erhielten. Allerdings im zweistelligen Millionenbereich. Noch ist das Ganze aber nicht rechtskräftig, da Gazprom und die beteiligten Firmen Einspruch gegen die polnische Entscheidung einlegen wollen oder diese zumindest prüfen.

Eine weitere Meldung kommt aus dem Bundesumweltministerium! So stellt dieses fest, dass das US-Fracking-Gas umweltschädlicher sei als konventionell erzeugtes Gas aus Russland. Dies würde wiederum für die Pipeline positiv zu interpretieren sein – eine wirklich kurstreibende Nachricht ist dies jedoch nicht!

Interessant ist eher die Chartsituation! In der vergangenen Woche trat der Gazprom-Kurs trotz eines neuen Tiefs auf der Stelle. So bildete sich am März-Tief eine kleine Wochenkerze bei hohen Umsätzen. Hohe Umsätze bei stagnierenden Kursen an einer Unterstützung (März-Tief) in Verbindung mit niedrigen Kursen stellen oftmals eine Bodenbildung dar! Diese würde bestätigt werden bei einem Anstieg über die 50-Tage-Linie, die gegenwärtig bei rund 4 Euro verläuft!





