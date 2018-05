Weitere Suchergebnisse zu "Gazprom ADR":

Gazprom-Aktie: Dividendenentwicklung dürfte wohl auch zukünftig sehr volatil bleiben - Aktienanalyse

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse "Der Aktionär":

Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.

Für das Jahr 2017 solle es eine Dividende von 8,04 RUB (Russische Rubel) bzw. 16,08 RUB für die in Deutschland gehandelten ADRs, also ca. 0,22 Euro geben. Daraus würde sich ausgehend vom aktuellen Kursniveau eine Rendite von knapp 5,6% ergeben. Grundsätzlich sei die Dividende von Gazprom in den vergangenen 20 Jahren kräftig gestiegen. Die russische Regierung habe erlassen, dass halbstaatliche Konzerne wie Gazprom zukünftig 50% ihrer Nettogewinne als Dividende ausschütten müssten. Bei Gazprom seien es allerdings auch für 2017 nur 25%. Beim Erdgasriesen werde aufgrund der hohen Investitionen in neue Pipelines eine Ausnahme gemacht. Laut Bloomberg sei der Ex-Tag der 18. Juli. Wer die Gazprom-Aktien zu Beginn dieses Handelstages im Depot habe, müsse zwar zunächst den Dividendenabschlag verkraften, werde jedoch dafür knapp einen Monat später mit der Einbuchung der Dividende belohnt.

Die Dividendenentwicklung beim russichen Energieriesen dürfte wohl auch zukünftig sehr volatil bleiben. Neben den politischen Risiken und den Schwankungen der Gaspreise sollten Dividendenjäger immer auch die mitunter starken Währungseffekte im Hinterkopf behalten, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.05.2018)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link: http://www.deraktionaer.de/aktie/gazprom--5-fakten-zur-dividende-375810.htm

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):

Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.

Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.

Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (30.05.2018/ac/a/a)