Gazprom Aktie: Diese Signale sollten Sie kennen!

Die Gazprom-Aktie hat sich in den letzten Wochen wieder deutlich nach oben gearbeitet. Ende Oktober war der Kurs auf ein 4-Jahres-Tief bei 3,22 Euro abgesackt, doch die Fortschritte in der Impfstoffforschung und die Aussicht auf eine baldige Impfstoffzulassung führten im November zu einer Erholungsbewegung. In der vergangenen Woche stieg die Aktie im Hoch bis auf 4,783 Euro und überwand dabei auch eine im Juli entstandene Kurslücke (Gap down). Angesichts überhitzter Indikatoren und hoher RSI- und Stochastik-Werten kam es zum Auftakt in die neue Woche zu einem stärkeren Rücksetzer von fast 6 Prozent, doch am Dienstag orientiert sich die Aktie schon wieder gen Norden. Das zeigt die hohe relative Stärke.

Unterstützung erfährt die Aktie auch durch den Ichimoku-Indikator. Hier befindet sich der Kurs oberhalb der Wolke (Kumo) und oberhalb der Standardlinie (Kijun). Daraus ergeben sich zwei bullische Signale. Die in die Zukunft projizierte Wolke besitzt einen grünen Körper und ist damit ebenfalls bullisch einzuschätzen.

Seit Mitte November verläuft die drehende Linie (Tenkan) oberhalb der Standardlinie. Bei der Kreuzung wurde ein Golden Cross gebildet, das bullisch zu werten ist. Außerdem liegt die verzögerte Linie (Chikou) oberhalb des Kurses und oberhalb der Wolke – dies führt zu einem weiteren Short-Signal. Demzufolge liegen ausschließlich bullische Signale vor.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.