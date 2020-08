Gazprom Aktie: Diese Marke wird heute wichtig!

Die Gazprom-Aktie vermochte nach dem Hoch vom 3. Juni bei 5,36 Euro nicht mehr zu überzeugen. Der Wert ging in eine Abwärtsbewegung über, die von den Bullen immer noch nicht beendet werden konnte. Deutlich wird diese Schwäche am 50-Tagedurchschnitt. War er im Juni und in der ersten Julihälfte noch heftig umkämpft, konnten die Bullen den gleitenden Durchschnitt seitdem nicht einmal mehr erreichen.

Auch in der vergangenen Woche hielt diese Schwäche an, sodass sich die nach dem Hoch vom 17. August bei 4,49 Euro gestartete Abwärtsbewegung weiter fortgesetzt hat. Das Tief vom 31. Juli bei 4,11 Euro wurde inzwischen wieder erreicht. Am Freitag konnte durch den Schlusskurs bei 4,13 Euro ein Bruch dieser Unterstützung zunächst noch vermieden werden.

Aus dem Schneider sind die Bullen damit jedoch noch nicht. Sie müssen den Support bei 4,11 Euro weiter verteidigen und einen Wiederanstieg an den 50-Tagedurchschnitt bei 4,45 Euro einleiten. Kann der EMA50 dabei bezwungen werden, besteht die Chance, in Richtung auf das Hoch vom 21. Juli bei 4,65 Euro vorzudringen und die am 15. Juli zwischen 4,71 und 4,53 Euro gerissene Kurslücke vollständig zu schließen.

Fällt die Gazprom-Aktie hingegen nachhaltig unter das Tief vom 31. Juli bei 4,11 Euro zurück, dürfte wie im Jahr 2019 die Marke von 4,00 Euro in den Fokus der Anleger rücken. Dabei ist zu erwarten, dass sie wie im Vorjahr zwischen Bullen und Bären schwer umkämpft sein wird.





