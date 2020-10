Gazprom Aktie: Nach dem Absturz – jetzt einsteigen?

Die Gazprom-Aktie hat in den letzten Wochen und Monaten sehr viel Kapital vernichtet. Seit Anfang Juni zeigt die Kurve bereits nach unten. Damals war der Anteilsschein noch 5,36 Euro wert, inzwischen haben die Anleger den Kurs bis auf 3,62 Euro zurückkommen lassen. Das entspricht Abschlägen von über 30 Prozent in etwas mehr als vier Monaten. Nun müssen die Käufer unbedingt eine Reaktion zeigen, da die Aktie das Corona-Tief erreicht hat. Wird es unterschritten, könnte die Abwärtsdynamik noch weiter zunehmen. Da der Kurs unterhalb der 50-Tage-Linie (EMA50) verläuft und der Supertrend einen Bärenmarkt anzeigt, liegt aus charttechnischer Sicht ein Verkaufssignal vor.

Die bisherige Jahresperformance lässt Rückschlüsse darüber zu, wie sich der Kurs im weiteren Jahresverlauf entwickeln könnte. Gemessen am Jahreseinstandspreis notiert die Aktie inzwischen mit mehr als 51 Prozent im Minus. Im historischen Vergleich bedeutet dies eine starke Underperformance, da sich die durchschnittliche Jahresrendite (bei Berücksichtigung aller erzielten Renditen seit dem Jahr 2000) auf 7,63 Prozent beläuft. Statistisch gesehen könnte es für die Aktie also noch deutlich nach oben gehen und die Rendite am Ende des Jahres fast 60 Prozentpunkte höher ausfallen. Dies führt zu einem Kaufsignal.

Aus Sicht der covernden Analysten liegt der faire Wert der Aktie durchschnittlich bei 6,40 USD (umgerechnet 5,44 Euro) und damit etwa 50 Prozent oberhalb aktuellen Kursniveaus. Zurzeit wird der Titel von 15 Analysten beobachtet, von denen 10 für Buy und 4 für Hold und einer für Underweight plädieren.

Unter dem Strich erhält die Gazprom-Aktie 2 von 3 Punkten und ist damit leicht bullisch einzuschätzen. Hier könnte sich ein Investment – langfristig gesehen – also durchaus lohnen. Vor einem Einstieg sollten Anleger aber unbedingt eine erfolgreiche Bodenbildung abwarten.





