Gazprom: Achten Sie auf diese Linie!

Der russische Gasriese (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol) konnte am 06.10.21 bei 9,44 Euro ein mittelfristiges Hoch ausbilden (wir hatten hier mehrfach berichtet).

Seither befindet sich der Kurs jedoch in einer mehrwöchigen Abwärtsbewegung (siehe Chart). Aus Sicht der Charttechnik lässt sich hier eine rote Abwärtstrendgerade einzeichnen, welche die Kursaufschwünge auf der Oberseite deckelt. Solange diese nicht überwunden wird, bleiben wir für Longengagements skeptisch. Zur Stunde notiert Gazprom bei 8,06 Euro.

Gazprom Tageschart



____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.