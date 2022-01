Gastronomie vs. Pandemie: Hilfe im Kampf gegen Corona

Kürzlich entschieden die Landesregierungen noch über die 2G-Regelung in der Gastronomie. Später trat wegen steigender Infektionszahlen schon die nächste Stufe ein, die 2G+ Regelung. Die Befürchtungen der Gastronomen sind eingetreten. Die geplante Erweiterung der Hilfsprogramme von Bund und Ländern halten Andreas Bartelt und die DEHOGA für unzureichend. Wer in der Corona Krise überleben möchte, braucht ein stabiles Fundament. Der Gastroexperte Andreas Bartelt berät Gastronomen, wie sie ihren Betrieb in Zeiten der Pandemie erfolgreich aufrecht erhalten können. In einem Gastbeitrag oder Interview beschreibt er, wie er solche Firmen professionell unterstützt.

Der Experte Andreas Bartelt kann auf über 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen der Gastronomie, im Hotelgewerbe, im Verkauf und im Marketing zurückblicken und ist daher bestens darüber im Bilde, was gerade jetzt hinter den Kulissen abläuft und nötig ist. Nach einer Ausbildung zum Koch und Restaurantfachmann in Hannover war Andreas Bartelt als Betriebsassistent des Managements im Mövenpick-Konzern tätig. An diesem Standort absolvierte er auch die Ausbildereignungsprüfung. Im Anschluss sammelte er in der traditionellen bayerischen Gastronomie und in verschiedenen Hotels und Landgasthöfen als Geschäftsführer vielerlei Erfahrungen, die ihm heute auf verschiedensten Ebenen helfen können. Bartelt ist auch schon für Pro7 aktiv gewesen und in der Sendung Galileo mit seiner Expertise zu sehen gewesen.

Immer verfügbar und sofort ansprechbar



Andreas Bartelt steht für ein Konzept, innerhalb dessen er bei seinem Gastro Coaching immer verfügbar für seine Klienten ist und ihnen eine sofortige Anlaufstelle garantiert. Sollte es akute Probleme oder dringende Fragen auf Seiten des Klienten geben, ist Andreas Bartelt immer per Telefon oder über ein Webmeeting zu erreichen und kann sofort mit seiner Expertise zur Seite stehen. Hier kann es um eine kurzzeitige Entscheidung gehen, die schnell getroffen werden muss, um eine Orientierung in einer Notlage oder auch einfach um eine schnelle Einschätzung zu bestimmten Sachverhalten. Andreas Bartelt ist immer erreichbar und wird bei seinem Wirken immer die Wünsche und Anliegen seiner Klienten in den Vordergrund seines Handelns stellen.

Ein Mann für Gründer und Starter



Vor allem wenn man gerade einen Gastronomiebetrieb aufbauen will ist die Zeit einer globalen Pandemie eine riesige und manchmal überfordernde Herausforderung. Alle die aktuell gegründet haben oder jetzt etwas aufbauen wollen, stehen vor einer ungewissen Zukunft und sehen sich mit einer Vielzahl an Hürden konfrontiert. Sie wünschen sich jemanden an ihre Seite, der diese Hürden gemeinsam mit ihnen nehmen kann. In genau diesem Augenblick tritt Andreas Bartelt auf den Plan und kann mit seinem reichen Erfahrungsschatz und Wissen den Betroffen beistehen und erklären, welche Schritte jetzt die richtigen sind und worauf der gemeinsame Fokus gesetzt werden muss. Niemand muss diese Pandemie alleine bestreiten - ein gemeinsamer Ausweg stellt immer die bessere Alternative dar, wenn man in einer Krise bestehen und gestärkt aus ihr hervorgehen will.





Das Vorgehen des Experten



Doch nicht nur für Gründer, sondern auch für alte Hasen innerhalb der Branche kann Andreas Bartelt wichtigen Input geben. Der Experte stellt ein Konzept auf, welches die Kapazitäten und Potenziale des betroffenen Betriebs durchleuchtet und so ungenutzte und bisher noch nicht genutzte Möglichkeiten finden kann. Der Standort wird gestärkt und eine Strategie aufgestellt, die den Klienten inhaltlich und kulinarisch eine Linie gibt und sie in ihrem Profil schärft. Hierbei wird alles einbezogen, was dem Unternehmen eine Umsatzsteigerung bringen kann. Mutige Entscheidungen scheut Andreas Bartelt dabei nicht und kann dadurch diesen Weg einschlagen, der das Leistungsvermögen aller steigert und auch das Risiko von versteckten Kosten, die immer minimiert werden können, deutlich senkt.

Der Mensch als Faktor des Handelns



Andreas Bartelt hat in über 30 Jahren Arbeit in der Gastronomie gelernt und direkt erfahren, dass es bei dieser Arbeit immer auch um Menschen geht. Hier wird nicht nur mit Lebensmitteln, Zahlen, Räumlichkeiten oder Kalkulationen gearbeitet, sondern immer in erster Linie mit Menschen. Jeder Gastronom trägt eine Verantwortung für Menschen und sollte diesen Aspekt in seiner täglichen Arbeit mit Angestellten und Gästen nie vergessen. Aus genau diesem Grund will Bartelt seine Klienten auch immer für den Faktor Mensch sensibilisieren und transportieren, dass ein Punkten auf menschlicher Ebene immer die Grundvoraussetzung für einen gastronomischen Erfolg ist. Wer als Chef für seine Mitarbeiter ein offenes Ohr hat, kann auch in schweren Zeiten auf ihre Hilfe zählen. Alleine wird man es nicht schaffen und aller Voraussicht nach scheitern. Wer sich seinen Gästen menschlich nahbar und sympathisch gibt, kann sich zudem auf die Treue von Stammkundschaft verlassen, wenn diese am meisten benötigt wird - gerade Corona hat gezeigt, wie schnell dieser Fall unverschuldet eintreten kann.

Ein Fazit

Mit Andreas Bartelt hat jeder Gastronom den richtigen Mann zur richtigen Zeit an seiner Seite und kann gestärkt aus dieser Pandemie hervorgehen. Leben Sie Ihren Traum weiter und vertrauen Sie auf Andreas Bartelt, damit Sie anschließend die Früchte Ihres Erfolges einsammeln können!

ist Experte im Bereich Gastronomie & Hotellerie.Nach seiner Ausbildung zum Koch und Restaurantfachmann in Hannover war er als Betriebsassistent des Managements im Mövenpick-Konzern tätig.Er kann auf über 30 Jahre Berufserfahrung in der Gastronomie, im Hotelgewerbe, im Verkauf und im Marketing zurückblicken. Sein wertvolles Wissen nutzt er heute, um Gastronomen kompetent zu begleiten und beraten

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.