Gastbeitrag: Die Krise birgt auch Chancen

Der ifo Geschäftsklimaindex verzeichnete im Juni den stärksten jemals gemessenen Anstieg. Insbesondere die Erwartungen der Unternehmen für die nächsten Monate sind sehr stark gestiegen, während die aktuelle Geschäftslage noch deutlich zurückhaltender bewertet wird. Die deutsche Wirtschaft sieht also Licht am Ende des Tunnels. Bedeutet dies nun, dass die Corona-Krise ausgestanden ist? Leider nein!

Erstens: Der starke Anstieg des Geschäftsklimaindex erfolgt von historisch niedrigem Niveau aus. Der „Corona-Schock“ war deutlich stärker als die beiden bisher größten Rückgänge: der „Lehman- Schock“ Ende 2008 im Vorfeld der Welt­finanzkrise und der „Ölpreis-Schock“ Ende 1973. Zweitens erleben wir dieses Jahr die größte Rezession in der Geschichte der Bundesrepublik. Wir erwarten im Basisszenario unserer (mit großer Unsicherheit behafteten) Prognose einen Rückgang von sechs bis sieben Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Im Vergleich zu einem Szenario ohne Corona (plus 1,5 Prozent Wachstum für 2020) betragen die „Kosten durch Corona“ also mindestens 7,5 bis 8,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Und in diesem „günstigen“ Szenario gehen wir davon aus, dass es weder zu einem neuen Lockdown noch zu einer Insolvenzwelle kommen wird. Beides würde die Schwere der Krise deutlich verschärfen.

Krise als Chance sehen

Bund und Länder haben mittlerweile zahlreiche Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft beschlossen. Es war wichtig, schnell und entschlossen zu handeln – auch wenn man sicherlich über viele Details diskutieren kann. Nichtsdestotrotz zeigt auch diese Krise wieder die Schwachstellen im System bzw. in der Wirtschaftsstruktur. Branchen, die schon vor Corona kriselten, hat es besonders stark getroffen, so z. B. die Automobilbranche. Der Strukturwandel lässt sich nicht aufhalten und es gilt, die Krise auch als Chance zu sehen – insbesondere mit Blick auf Digitalisierung und Umweltschutz. Um dies zu ermöglichen, ist es wichtig, eine zweite Infektionswelle bzw. zumindest einen erneuten Lockdown zu verhindern.

Schnelle Reaktion im Bedarfsfall

In einer gemeinsamen Studie des ifo Instituts mit dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) haben wir gleichzeitig die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen bzw. Kosten verschiedener Szenarien zur Lockerung oder Verschärfung der pandemiebedingten Beschränkungen berechnet. Hierbei hat sich gezeigt, dass die Strategie umsichtiger schrittweiser Lockerungen nicht nur gesundheitspolitisch, sondern auch wirtschaftlich vorzuziehen ist. Dies erscheint auf den ersten Blick vielleicht wenig intuitiv. Doch bei genauerem Hinsehen sieht man, dass, wenn die Politik kurzfristig mehr Wirtschaftstätigkeit erlauben würde, sich die Phase der Beschränkungen nach unseren Simulationsanalysen so sehr verlängert, dass die Gesamtkosten für die Wirtschaft enorm steigen würden. Es ist also entscheidend, sehr intensiv zu beobachten, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Hierfür ist es wichtig, die Kapazitäten sowohl für Tests als auch die Erfassung, Verfolgung und Isolierung neuer Infek­tionsketten auszuweiten, um eine zweite Welle zu verhindern. Deshalb war und ist es richtig, den Kurs der umsichtigen schrittweisen Lockerung beizubehalten und bei Bedarf schnell und entschlossen regional differenziert zu reagieren.

Über den Autor:

Prof. Dr. Andreas Peichl ist Leiter des ifo Zentrums für Makroökonomik und Befragungen. Er ist zudem Professor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Makroökonomie und Finanzwissenschaft, an der volkswirtschaftlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Gastbeitrag: Die Krise birgt auch Chancen erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).