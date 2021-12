Gartner: diese Gewinnzuwächse können sich sehen lassen!

Das Marktforschungunternehmen Gartner (IT) aus Stamford (Connecticut) gehört zu den Digitalsierungsgewinnern. Kursziel Allzeithoch!

Symbol: IT ISIN: US3666511072

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Das Kursplus von 39 Prozent passt zu der sehr soliden Entwicklung bei den Gewinnen. Nach einem Ausflug unter die 50-Tagelinie notiert das Wertpapier an einer einmal gekreuzten Widerstandslinie. Falls diese erneut gebrochen wird, wäre das Allzeithoch vom 2. November in greifbarer Nähe.

Chart vom 16.12.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 326.60 USD





Meine Expertenmeinung zu IT

Meinung: Das auf Informationstechnolige spezialierte Marktforschungsunternehmen erwartet für das laufende Jahr eine Gewinnsteigerung um rund 195 Prozent. Gartner liefert Daten und Analysen für alle, die in der Branche Entscheidungen treffen oder darüber berichten. Die Digitalsierung hat den Bedarf an entsprechenden Informationen verstärkt und es spricht vieles dafür, dass es so weiter geht.

Setup

Mögliches Setup: Triggerpunkt wäre der Bruch der Widerstandslinie, der Stopp Loss kann mit etwas Abstand unter der letzten Tageskerze paltziert und als Kursziel dient das bereits genannte Allzeithoch. Die nächsten Quartalszahlen sind für den 1. Februar geplant, so dass wir den Trade recht lange laufen lassen könnten.Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in IT.

Veröffentlichungsdatum: 17.12.2021

