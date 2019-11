Garmin – Naviations-Highflyer setzt zur Trendfortsetzung an!

Weitere Suchergebnisse zu "Garmin":

Symbol: GRMN ISIN: CH0114405324

Rückblick: Garmin Ltd. ist einer der wohl bekanntesten Hersteller von satellitengestützten Naviationsgeräten und hat seinen Sitz in Schaffhausen, Schweiz. Mit über 12.000 Mitarbeitern entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen Geräte für die Straßennavigation, Fitnesstracker, Outdoor- und Natursportgadgets sowie Zubehör für die Marine- und Luftnavigation. Ein Großteil der Produktion erfolgt in Taiwan, dem Heimatland von Co-Gründer Min Kao. Mit den letzten durchwegs positiven Quartalszahlen vom 30.10.2019 konnte der Konzern einen Umsatzanstieg zum Vorjahresquartal von 15,4 % auf 934,4 Mio. USD verlauten. Der Gewinn je Anteilsschein überstieg die Erwartungen der Anleger mit 1,27 USD deutlich, was zu einem Aufwärtsgap von knapp 7 % führte. Dieses hievte die Aktie über den letzten Widerstand von 89,69 USD, bis jetzt konnte die Aktie das hohe Niveau sehr gut halten und Anleger sahen bisher keinen Grund, sich von ihren Anteilen zu trennen. Der exponentiell gleitende 9 Tages-Durchschnitt hat inzwischen aufgeschlossen, ein deutlicher Intraday-Abpraller von diesem war gestern die Folge.

Chart vom 05.11.2019 Kurs: 93,29 USD

Meinung: Garmin ist einer der Bigplayer im Markt mit Navigationsgeräten und vor allem Fitness- und Sporttrackern. Der Boom scheint ungebrochen, die Unternehmenszahlen verbessern sich von Quartal zu Quartal und der Aktienkurs kennt nur eine Richtung. Hier ist alles für einen erfolgreichen Trade angerichtet.

Setup: Die aktuelle Verschnaufpause auf hohem Niveau ist als durchwegs positiv anzusehen, die Aktie sammelt offenbar Kraft für den nächsten Push gen Norden. Kann der Wert das Tageshoch vom 30.10.2019 bei 96,44 rausnehmen und den Breakout vollziehen wäre ein Einstieg mit Stopp Loss unter dem gestrigen Tagestief und unter dem EMA 9 bei 91,10 USD möglich.

Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in GRMN

