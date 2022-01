Gaming-Sektor – Metaverse schürt Fantasie!

Der Kalender ist schon wieder gut gefüllt. Nach Angaben des Chip-Magazins finden allein im Februar 2022 vier eSports-Turniere statt. Zudem startet die 2022 VCT Challengers Champions Tour. Den Anfang macht The Six International – Rainbow Six Siege vom Spieleentwickler Ubisoft in Montreal. Vergangenes Jahr ging es bei dem Turnier um Preisgelder von insgesamt drei Millionen US-Dollar. Zuschauer werden coronabedingt nicht zugelassen. Gleichwohl werden Hunderttausende rund um den Globus das Event am heimischen Rechner, Tablet oder Handy verfolgen. Gaming boomt ebenfalls. Bestes Beispiel war die Ankündigung des Softwareriesen und X-Box-Herstellers Microsoft für rund 70 Milliarden USD den Spielesoftwarentwickler Activision Blizzard übernehmen zu wollen. Verschiedenen Studien zufolge werden die Wachstumsraten möglicherweise etwas nachlassen. Dennoch sehen die meisten Experten dank neuer Trends noch Wachstumspotenzial.

Trotz des antisozialen Stereotyps, das Spielefans oft zugeschrieben wird, ist das Spielen zunehmend zu einem Mittel geworden, um soziale Beziehungen zu knüpfen, aufzubauen und zu pflegen. Der soziale Aspekt von Spielen ist eine wichtige Einnahmequelle für die Branche: Mikrotransaktionen. So wie man in der realen Welt Kleidung, Autos und Schmuck kauft, um seinen Status zu demonstrieren, kaufen Spieler im Spiel, um ihre Persönlichkeit auszudrücken und sich mit anderen in der virtuellen Welt zu verbinden.

In den zurückliegenden Monaten haben zahlreiche Tech-Riesen ihren Einstieg ins Gaming-Geschäft angekündigt. Allen voran: Meta Platforms (ehem. Facebook). Metaverse ist der neue Hype! Das Metaverse ist die Konvergenz zweier Ideen, die schon seit vielen Jahren existieren: virtuelle Realität und ein digitales zweites Leben. Seit Jahrzehnten träumen Technologen von einer Ära, in der unser virtuelles Leben eine ebenso wichtige Rolle spielt wie unsere physische Realität. Einem Beitrag auf Bloomberg zufolge könnte der Metaverse-Markt bis 2024 auf knapp 800 Milliarden US-Dollar steigen.

Angesichts des erwarteten Marktwachstums sind Aktien aus den Bereichen Gaming und eSports auch für Anleger ein interessantes Thema. Der Global eSports & Gaming Index (Net Return) (EUR) enthält bis zu 25 Unternehmen, die unter anderem in der Entwicklung oder Vermarktung von Videospielen tätig sind, Konsolen und Zubehör anbieten oder eSports-Veranstaltungen organisieren. Damit ist das Anlagerisiko breit diversifiziert. Aktuell zählen dazu Activision Blizzard Inc., Bandai Namco, Electronic Arts Inc., Meta Platforms, Microsoft Corp., Netflix Inc. und Roblox Corp. Der Index wird halbjährlich überprüft und angepasst und Nettodividenden reinvestiert. Bei einem Kursrückgang bei einem oder mehreren Aktien kann allerdings auch der Kurs des Index fallen und zu Kursverlusten beim Indexzertifikat führen.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Indexberechnungsgebühr Finaler Bewertungstag Global eSports & Gaming Index HVB8EG 86,66 1,3% p.a. Open End*

