Gaming-ETF steigt während Corona-Krise um 34 % - Milliardenmarkt mit beeindruckendem Wachstum

Anstieg Gaming-ETF von 34 Prozent in 6 Monaten

Im selben Zeitraum büßte DAX und Dow Jones um 9 bzw. 11 Prozent ein

Bis zu 79 Prozent mehr Gaming-App-Installationen als im Vorjahr

Starker Anstieg der Zuschauerzahlen im E-Sports-Bereich

Breite Zielgruppe, deutschlandweit 34,3 Millionen Gamer

Während die meisten Branchen unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu leiden haben, erhöhte sich die Notierung von Gaming-ETFs in den letzten 6 Monaten um bis zu 34 Prozent. Im selben Zeitraum büßte der DAX und Dow Jones um 9 bzw. 11 Prozent an Wert ein. Wie aus einer neuen Infografik von Block-Builders.de hervorgeht, könnte sich der Wachstumstrend noch lange fortsetzen.

Auch ein Blick auf die Anzahl der Gaming-App-Installationen führt das rasante Wachstum vor Augen. So wurden im März 2020 37,6 Millionen dieser Applikationen heruntergeladen. Im Vorjahresmonat waren es noch 21 Millionen. Der Anstieg schlägt mit 79 Prozent zu Buche.Allerdings handelt es sich hierbei nicht um einen Aufwärtstrend, welcher sich erst vor kurzem abzeichnete. So befinden sich die Aktienkurse zahlreicher börsennotierter Spiele-Schmieden bereits seit Jahren im Aufwind. So kletterte der Börsenwert von TakeTwo Interactive innerhalb der letzten 5 Jahre um 401 Prozent nach oben.

Auch der Bereich E-Sports findet wachsenden Zulauf. Im vergangenen Jahr verfolgten bereits 443 Millionen Spieler die Turniere, Meisterschaften und Streams der Profi-Spieler. Wie die Infografik aufzeigt, sollen es im Jahr 2023 bereits etwa 646 Millionen sein. Der Umsatz in dieser Sparte könne im selben Zeitraum von 951 auf 1.557 Millionen US-Dollar anwachsen, so die Einschätzung der Analysten.

Indes geht aus der Erhebung hervor, dass Games längst kein Nischen-Dasein mehr fristen. Insgesamt konsumieren alleine in Deutschland 34,3 Millionen Menschen Spiele auf PCs, Konsolen, Smartphones oder Tablets.

"Die Spiele-Branche wächst bereits seit vielen Jahren kontinuierlich", so Block-Builders-Analyst Raphael Lulay. "Es scheint, als hätte die Corona-Krise der Entwicklung noch einen zusätzlichen Schub verpasst. Insbesondere im Bereich mobiler Games und E-Sports scheint das Wachstum noch längst nicht ausgereizt, im Gegenteil".

