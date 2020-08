Gaming-Boom im Krisenjahr: 51,2 % mehr Downloads von Videospielen & starker Umsatzanstieg

Q2 51,2 % mehr Mobile Games Downloads als im Vorjahresquartal

Prognosen: Umsatz mit Videospielen 11,4 % höher als im Vorjahr

33 % der Deutschen seit Corona-Krise dazu bereit, mehr Geld für E-Sports auszugeben

E-Sports in Spanien am populärsten

Gaming Aktien große Krisen-Profiteure, Wertgewinne von bis zu 43,1 %

Zwischen April und Juni wurden über den App-Store von Google 51,2 Prozent mehr Mobile Games heruntergeladen, als noch im Vorjahresquartal. Dies entspricht einem Plus von 4,2 Milliarden Downloads. Dies geht aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervor. Auch in anderer Hinsicht zeigt sich deutlich, dass die Spielebranche großer Krisenprofiteur ist.

Prognosen zufolge steigt der weltweite Umsatz mit Videospielen auf das Gesamtjahr betrachtet um 11,4 Prozent gegenüber 2019. Auch der E-Sports-Bereich wächst: 32 Prozent der Deutschen geben an, seit Covid-19 mehr Zeit mit dem Konsum von E-Sports zu verbringen. 33 Prozent sind zudem dafür bereit, mehr Geld hierfür auszugeben. Indes steigt die Begeisterung für E-Sports in Spanien am meisten an. Das Land litt besonders stark unter den Restriktionen und Auswirkungen der Corona-Krise.

Wie die Infografik aufzeigt, konnten Gaming Aktien zuletzt stark an Wert zulegen. So erhöhte sich der Preis der TakeTwo Interactive Aktien im 6-Monats-Rückblick um 43,1 Prozent. Auch bei anderen Spieleschmieden fallen die Zugewinne ähnlich hoch aus.

„Die ohnehin schon wachstumsstarke Spielebranche befindet sich im Angesicht der Corona-Krise noch mehr im Aufwind“, so Kryptoszene-Analyst Raphael Lulay. „Zudem werden E-Sport-Events nicht nur via kostenfreier Streams populärer, sondern immer mehr sind auch dazu geneigt, Geld hierfür zu investieren. Angesichts dieser Entwicklungen verwundert es nicht, dass Gaming Aktien überproportional an Wert zulegen“.

Hier geht es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren interessanten Informationen und anschaulichen Infografiken:

https://kryptoszene.de/gaming-boom-im-krisenjahr-512-prozent-mehr-downloads-von-videospielen-und-starker-umsatzanstieg/

Über Kryptoszene.de

Kryptoszene.de ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Krypto-Interessenten und Anlegern News, Hintergrundberichte, Analysen und Anleitungen zum Kaufen und Handeln von Kryptowährungen anbietet.

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.