Mit Gaming-Aktien spielend Geld verdienen?

In diesen Tagen richten sich die Blicke vieler Gamer auf die weltweit größte Gaming-Messe Gamescom in Köln.

Alles, was die Branche an Neuem zu bieten hat, wird der Öffentlichkeit aber nicht wie gewohnt auf dem Messegelände zur Schau gestellt, sondern ausschließlich digital über Live-Streams. Besonders im Fokus der Gamer steht aktuell das Thema Streaming – denn viele wollen nicht nur selbst spielen, sondern den Profi-Gamern beim „Zocken“ zuschauen.

Für Aufsehen in der Gaming-Welt sorgt aktuell auch China, wo die kommunistische Volkspartei stark gegen das – wie sie es nennt „geistige Opium“ vorgeht. So sollen ab sofort alle unter 18-Jährige im Land maximal eine (an Werktagen) bzw. zwei Stunden (am Wochenende) „daddeln“ dürfen. Das sorgte vor allem bei der größten Gaming-Aktie des Landes, Tencent, für heftige Kursverluste.

Doch was bietet der Markt insgeamt für Investoren? Wir haben einen Blick auf den Gaming-Markt geworfen und herausgefunden, welche Aktien bei unseren Anlegern die beliebtesten sind.

