Gaming-Aktie und Impfstoff-Hoffnung in Not?

1. CD Projekt Red (WKN: 534356)

Ein weiteres Mal tiefrot präsentiert sich heute die Aktie des polnischen Spiele-Entwicklers CD Projekt Red. Die Aktie verliert unter hohen Umsätzen über 12%. Grund dafür ist die Veröffentlichung des lang erwarteten Blockbuster-Spiels „Cyberpunk 2077“. Das Spiel sei aufgrund von vielen Fehlern kaum spielbar. Die Börse reagiert entsprechend verschnupft und senkt den Daumen.



2. Cure Vac (WKN: A2P71U)

Auch der Anlegerliebling CureVac muss einen deutlichen Kursrutsch von über 10% verkraften. Analysten der Credit Suisse stuften die Papiere von „neutral“ auf „underperform“ ab und geben ein Kursziel von 50 Euro aus. Bei der Aktie, die im Moment bei knapp 100 Euro steht, kam diese Nachricht entsprechend schlecht an.



3. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Für gute Laune bei Stuttgarter Anlegern sorgt indes die Aktie von BioNTech. Laut Presseberichten steht eine Zulassung des mit dem US-Partner Pfizer zusammen entwickelten Impfstoffs in den USA kurz bevor. Die Aktie notiert in einem schwachen Marktumfeld nur 0,4% im Minus.