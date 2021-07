Gamestop Aktie – Ist da noch mehr drin?

Die GameStop-Aktie hat die Woche mit einer Analysten-Hochstufung der Wall Street begonnen. Das ist zunächst eine gute Nachricht.

Die schlechte Nachricht für einige der enthusiastischen Investoren ist, dass dieser Schritt lediglich eine minimale Anhebung des Kursziels bedeutet. Der Analyst, Edward Woo von Ascendiant Capital Markets, hob sein 12-Monats-Kursziel von 10 USD auf 25 USD an - GameStop-Aktien notieren aktuell aber bei ca. 191 USD. Letztendlich stellt sich bei dieser Preisdiskrepanz die Frage, ob der Analyst die neue Situation bei Gamestop falsch einschätzt oder ob sich die fundamentale Bewertung des Unternehmens tatsächlich so extrem vom aktuellen Preisniveau der Aktie unterscheidet. Ergibt es überhaupt Sinn eine Aktie nach einem solchen Short-Squeeze zu beobachten und zu bewerten?

Aufgrund der Popularität von GameStop auf Reddit Chat-Boards und mit Robinhood Kleinanlegern im Rücken, ist es schwer geworden die Gamestop Aktie auf traditionelle fundamentale Bewertungen oder Metriken zu bewerten. Für die Gamestop Aktie ist die Stimmung, Hoffnung, Momentum und die Kräfte der Massen entscheidend.

Gamestop Aktien überbewertet?

GameStop-Aktien fielen letzte Woche um 5 % und auch der Start der neuen Woche verläuft alles andere als ideal. Die Gamestop Aktie erreicht nun aber einen wichtigen Unterstützungsbereich, der sich ca. 185 USD befindet.

Bisher gilt der Short-Squeeze als Hauptgrund für den exorbitanten Anstieg des Gamestop Aktienkurses. Man sollte jedoch nicht unterschlagen, dass es langsam auch operativ für Gamestop besser läuft. Durch die neuen Konsolen vom Microsoft und Sony gelang es Gamestop mehr Menschen in seine Geschäfte zu locken. Der Umsatz soll dieses Jahr auf 5,22 Milliarden USD von 4,87 Milliarden USD steigen. Der Verlust pro Aktie soll dabei 1,26 Dollar betragen gegenüber zuvor 2,25 Dollar.

Ein Großteil des Aktienkurses von GameStop wurde durch den Vorstandsvorsitzenden und größten Aktionär Ryan Cohen vorangetrieben, der ein neues Management einstellte und die strategische Ausrichtung änderte. Diese Schritte sind es, die die Anleger optimistisch stimmen lässt. Die Chancen haben sich dadurch stark erhöht, dass sich das Unternehmen in ein erfolgreiches E-Commerce-Unternehmen verwandeln kann. Allerdings ist Gamestop immer noch sehr früh in der Transformation.

Der steile Kursanstieg der Gamestop Aktie hat das Unternehmen mittlerweile clever genutzt und neue Aktien ausgegeben.

Das angeschlagene Unternehmen hat sich nun seiner alten Schulden entledigt und gleichzeitig die Kriegskasse aufgefüllt. GameStop ist auch nicht daran interessiert, das Geld zu horten, sondern sucht neue Geschäftsbereiche. Das Management hat ambitionierte Ziele und möchte „Amazon für Gamer“ werden. Dabei ist ein Turnaround des Unternehmens für das nächste Jahr prognostiziert und soll den Weg für GameStop 2.0 in eine erfolgreiche Zukunft ebnen.

Gamestop bleibt Short-Squeeze Kandidat

Nach dem ersten Squeeze Ende Januar sind noch immer etwa 26 % der Gamestop-Aktien oder 14,76 Millionen Aktien ausgeliehen, sodass ein erneuter Short-Squeeze wieder einsetzen könnte. Der Short Squeeze Ende Januar trug dazu bei, dass die Aktien von Gamestop im Januar um 1600 % stiegen und der ein oder andere Hedgefonds in Schieflage geriet.

Wie könnte es jetzt für die Gamestop Aktie weitergehen?

Nach dem Short-Squeeze Ende Januar auf fast 500 USD ist die Gamestop Aktie zunächst deutlich zurückgekommen. Der Gamestop Aktienkurs ist wieder auf alten Höchststände aus dem Jahr 2013 und 2015 im Bereich der 50 USD zurückgefallen. Nach einem Kursverlust von über 90 % ausgehend vom Hoch bei 482 USD kam es im Ende Februar zu einer Stabilisierung bei 38,70 USD. Der Wahnsinn begann von neuem. Erneut konnte sich die Aktie um 800 % auf 347 USD ansteigen. Nach den Quartalszahlen kam es in der Gamestop Aktie zu einem erneuten Rücksetzer auf 116,90 USD. Von hier entwickelte sich im Mai ein erneuter Anstieg der wiederum die 347 USD Marke erreichte . Damit ist die Gamestop Aktie 2 mal bei 347 USD gescheitert. Um einen eneuten Short-Squeeze auszulösen müsste die Gamestop Aktie also über die 347 USD ansteigen. Zuvor gilt es aber den Unterstützungsbereich bei 185 USD zu verteidigen und ein höheres Tief zu etablieren. Auf der anderen Seite wird mit einem Unterschreiten der 132,06 USD Marke ein erneuter Test der 116,82 und 85,98 USD möglich.

Quelle. CMC Markets Plattform,4H-Chart, 13.07.21

