Galencia AG emittiert Anleihen in Schweizer Franken

Der Schweizer Gesundheitsdienstleister Galencia AG hat zwei Anleihen in Schweizer Franken (CHF) emittiert. Die WKN A19JH1 wurde mit einem Emissionsvolumen von 200 Mio. CHF begeben. Für die Laufzeit bis zum 15.06.2023 wird ein Zins in Höhe von 0,5 Prozent per anno bezahlt. Die Mindeststückelung liegt bei 5.000 CHF nominal.Die zweite Emission hat ein Emissionsvolumen von 180 Mio. CHF und läuft neun Jahre. Die Fälligkeit ist auf den 15.12.2026 datiert. Der Währungsanleihe ist mit einem Zinssatz von 1,0 Prozent p.a. ausgestattet und ab der Mindeststückelung von 5.000 CHF nominal kann diese gehandelt werden.Das Kerngeschäft des Konzerns ist in drei Bereiche aufgeteilt: Retail, Products & Brands. Das Unternehmen führt eigenen Angaben zufolge das größte Apothekernetz der Schweiz. Der Bereich Retail bietet in diesem Netz eine Auswahl an Produkten und Dienstleistungen, wie Beratungen, vor Ort an. Der Geschäftsbereich Products & Brands entwickelt und lanciert eigene und Partnermarken und –produkte für den Schweizer Fachhandel. Das Geschäftsfeld Service unterstützt die Teilnehmer im Schweizer Gesundheitsmarkt mit integrierten Logistik- und IT-Lösungen. Zusammengefasst in Zahlen der gesamten Unternehmensgruppe Galencia erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 ein EBIT von 361,50 Mio. CHF. Der Reingewinn der Gruppe lag bei 323,8 Mio. CHF bei einem Nettoumsatz von 4.118,4 Mio. CHF.