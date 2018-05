GRAMMER-Aktie: Übernahmeangebot sorgt für Kursaufschläge - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Grammer":





Kulmbach ( www.aktiencheck.de ) - GRAMMER-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Automobilzulieferers GRAMMER AG (ISIN: DE0005895403, WKN: 589540, Ticker Symbol: GMM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es habe heute Morgen einen großen Aufreger gegeben: Die GRAMMER AG habe ein Übernahmeangebot von einem chinesischen Investor bekommen. Das Angebot belaufe sich auf 61,25 Euro je Aktie, womit das Unternehmen mit etwa 750 Mio. Euro bewerte werde; davon seien 1,25 Euro übrigens Dividendenzahlung.Die Übernahmeofferte wurde am Markt gut aufgenommen, weil sie 17% über dem gestrigen Schlusskurs der GRAMMER-Aktie liegt, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 29.05.2018)Das vollständige Interview mit Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie unter dem folgenden Link abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs GRAMMER-Aktie:61,95 EUR +20,76% (29.05.2018, 10:20)Tradegate-Aktienkurs GRAMMER-Aktie:61,65 EUR +20,06% (29.05.2018, 10:34)ISIN GRAMMER-Aktie:DE0005895403WKN GRAMMER-Aktie:589540Ticker-Symbol GRAMMER-Aktie:GMMDie GRAMMER AG (ISIN: DE0005895403, WKN: 589540, Ticker-Symbol: GMM), Amberg, ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie von gefederten Fahrer- und Passagiersitzen für On- und Offroad-Fahrzeuge. Im Segment Automotive liefert das Unternehmen Kopfstützen, Armlehnen, Mittelkonsolen sowie hochwertige Interieur-Komponenten und Bediensysteme für die Automobil-Industrie an namhafte Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie. Das Segment Commercial Vehicles umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze (Traktoren, Baumaschinen, Stapler) sowie Bahn- und Bussitze.Mit rund 13.000 Mitarbeitern ist GRAMMER in 19 Ländern weltweit tätig.Die GRAMMER-Aktie ist im SDAX notiert und wird an den Börsen München und Frankfurt sowie über das elektronische Handelssystem Xetra gehandelt. (29.05.2018/ac/a/nw)