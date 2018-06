GRAMMER-Aktie: Chinesischer Großaktionär macht freiwilliges Übernahmeangebot - Neues Kursziel - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Grammer":

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - GRAMMER-Aktienanalyse von Analyst Frank Biller von der LBBW:



Frank Biller, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Automobilzulieferers GRAMMER AG (ISIN: DE0005895403, WKN: 589540, Ticker Symbol: GMM) von 54 auf 65 EUR.



Das chinesische Unternehmen Ningbo Jifeng habe ein freiwilliges Übernahmeangebot an GRAMMER angekündigt. Der chinesische Großaktionär, der im Rahmen des Machtkampfes zwischen GRAMMER und der Hastor-Familie als weißer Ritter aufgetreten sei, halte bereits einen Anteil von 25,5% an GRAMMER. Mit dem Übernahmeangebot werde eine Mindestannahmequote von 50% + eine Aktie angestrebt bei einem gebotenen Preis von 60 EUR zuzüglich 1,25 EUR Dividende für das Geschäftsjahr 2018.



In einer umfassenden Investorenvereinbarung mache der chinesische Großaktionär langfristige Zusagen mit Laufzeiten von bis zu siebeneinhalb Jahren als sichere Basis für Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter. Zudem bekenne sich der Bieter zum aktuellen Management. Ohne dessen Unterstützung seien keine strukturellen Maßnahmen wie Aufspaltung, Beherrschungsvertrag, Delisting, Squeeze-Out oder ähnliches vorgesehen. Auch die jüngste Übernahme der US-amerikanischen Toledo Molding & Die (Umsatz 2017: 300 Mio. USD; Kaufpreis rund 271 Mio. USD) werde unterstützt.



Sollte das Übernahmeangebot von Ningbo Jifeng erfolgreich sein, würde sich die Aktionärsstruktur stabilisieren und damit die Verunsicherung der Automobilkunden reduzieren. Mit der Ankündigung der Hastor-Familie, das Angebot der Chinesen nicht anzunehmen und selbst eine Anteilserhöhung zu prüfen, bleibe zunächst eine Unsicherheit gegeben.









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Biller hebe sein Kursziel von 54 auf 65 EUR an. Dies reflektiere zum einen den gebotenen Übernahmepreis sowie einen kleinen Aufschlag für die Zusatzfantasie eines nachgebesserten Angebotes. Hauptrisiko für sein Rating sei ein deutlich höheres Übernahmeangebot durch Ningbo Jifeng oder die Hastor-Familie, aber auch die Nichterreichung der Mindestannahmequote.Frank Biller, Investmentanalyst der LBBW, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die GRAMMER-Aktie bekräftigt. (Analyse vom 30.05.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs GRAMMER-Aktie:67,75 EUR +0,97% (01.06.2018, 09:46)Tradegate-Aktienkurs GRAMMER-Aktie:67,30 EUR +1,39% (01.06.2018, 10:03)ISIN GRAMMER-Aktie:DE0005895403WKN GRAMMER-Aktie:589540Ticker-Symbol GRAMMER-Aktie:GMMDie GRAMMER AG (ISIN: DE0005895403, WKN: 589540, Ticker-Symbol: GMM), Amberg, ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie von Fahrer- und Passagiersitzen für Offroad-Fahrzeuge (Traktoren, Baumaschinen, Stapler), Lkw, Busse und Bahnen. Das Segment Seating Systems umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze sowie Bahn- und Bussitze. Im Segment Automotive liefern wir Kopfstützen, Armlehnen und Mittelkonsolen an namhafte Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie.Mit über 12.000 Mitarbeitern in 30 Gesellschaften ist GRAMMER in 20 Ländern weltweit tätig.Die GRAMMER Aktie ist im SDAX vertreten und wird an den Börsen München und Frankfurt, über das elektronische Handelssystem Xetra sowie im Freiverkehr der Börsen Stuttgart, Berlin und Hamburg gehandelt. (01.06.2018/ac/a/nw)