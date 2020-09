GOLD (XAUUSD): Kein Ärger im Urlaub!

Vor etwa 2 Wochen hatte ich Ihnen eine Trading-Idee für Gold vorgestellt. Nicht zum ersten Mal in den letzten Monaten, doch nach dem stärksten Tagesverlust seit 2013 und einem zwischenzeitlichen Rückgang um etwa 200 USD je Feinunze ergab sich wieder ein interessantes Setup.

Der Long-Einstieg – blaues Dreieck - erfolgte, da die beiden Aufwärtstrendlinien – seit Anstieg März und Juni – nach unten absichern und damit ein günstiges Chancen-Risiko-Profil zuließen. Recht schnell konnte der Trade in die Gewinnzone laufen.

Leider verpasste ich eine Teilgewinnmitnahme, da ich mich derzeit im Urlaub befinde und ich somit den kurzen Ausflug über die 2.000 USD-Marke verpasste. Es gibt aber keinen Grund sich zu ärgern. Eine der Aufwärtstrendlinien sorgte beim glänzenden Edelmetall dann wieder für Stabilität, und nun erfolgt ein neuerlicher Angriff auf die psychologische Kursmarke. Diesmal nehme ich hier einen Teilgewinn mit. Die Chancen, dass es aber eine weitere Kursetage aufwärts geht, stehen nicht schlecht, denn das noch junge Allzeithoch liegt in Reichweite. Nach einer erfolgten Teilgewinnmitnahme wird der Stopp für die Restposition in die Gewinnzone (Einstieg 1.951 USD) nachgezogen.



XAUUSD im aktuellen 4-Stunden-Chart – Quelle: CFX TraderPRO



Info: Die Trading-Idee von letzter Woche für das Währungspaar AUDUSD hat keine Trade-Aktivität nach sich gezogen. Der Ausbruch erfolgte auf der Long-Seite.





Finanztrends Video zu Goldpreis



