GOLD (XAUUSD) – Geometriestunde

Das beliebteste Edelmetall hat seinen Anstieg der letzten Wochen zuletzt nicht mehr bestätigen können. Seit dem Hoch von Mitte April wechselten sich Schwäche- und Stärkephasen ab und eine Seitwärtsrange bildete sich aus. Seitwärtsphasen nutze ich gerne beim Traden, daher erarbeite ich nun eine Strategie. Bei Gold gibt es gegenwärtig sogar zwei Trading-Möglichkeiten.

Erstens kann ich eine Dreiecksformation nutzen. Wird das eingezeichnete Dreieck nach oben oder unten durchbrochen, werde ich in Ausbruchsrichtung eine Position eröffnen. Doch Achtung: Läuft der Kurs zu sehr in die Dreiecksspitze hinein, sollte diese Formation nicht mehr gehandelt werden – hier hilft die Statistik. Deswegen sollte der Ausbruch aus dem Dreieck noch heute erfolgen. Wenn nicht, dann gibt es eben keinen Trade. Kein Problem, denn dann orientiere ich mich einfach an das Rechteck – wir bleiben also in der Geometrie.





XAUUSD im aktuellen Tageschart – Quelle: CFX TraderPRO



Wie das Box-Trading funktioniert, seht ihr an dem vorherigen Rechteck. Nach einem steilen Anstieg folgte eine starke Korrektur. Die lokalen Hoch- und Tiefpunkte werden miteinander verbunden und anschließend werden über dem Hoch und unter dem Tief Stopp-Buy und Stopp-Sell-Orders platziert. In diesem Beispiel aus dem März/April erfolgte der Ausbruch auf der Oberseite, ein schöner Trade. Diesmal liegen die Triggermarken auf höherem Kursniveau, die Logik dahinter ist die gleiche – also long bei Überwinden des Rechtecks auf der Oberseite und short, wenn das Rechteck nach unten aufgelöst wird.





Der Markt wird entscheiden, ob das Dreieck (heute) oder das Rechteck in den nächsten Tagen oder Wochen eine neuerliche Gold-Position auslöst. Jetzt ist Geduld gefragt – übrigens die wohl wichtigste Eigenschaft eines erfolgreichen Traders.

BLEIBEN SIE GESUND!



Ihr

Till Kleinlein



Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.