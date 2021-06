GOLD: Die Wendetermine stehen fest!

Zyklische Analyse zu Gold (XAUUSD)



Edelmetalle und speziell Gold sind zweifelsohne ein äußerst beliebtes Spekulationsprodukt.

Wenn man sich hingegen die vergangenen Handelstage betrachtet, war bei diesem Underlying jedoch nicht wirklich was zu reißen. Eine gewisse Volatilität konnte lediglich in einem sehr kleinen Zeitfenster gefunden werden, was den Aufbau und das Führen von größeren Positionierungen schwer bis gar unmöglich machte.

Aber keine Sorge, die Volatilität kommt zurück!





Eine Berechnung für die kommenden Wendetermine kann an dieser Stelle sehr gute Dienste leisten, da entsprechende Hoch- und Tiefpunkte bereits im Vorfeld ermittelt werden können.Das Tief vom 18. Juni ist hierbei mit einer Toleranz von 0 Tagen exakt eingetroffen. Danach erfolgte ein Reaktionshoch, welches mit einer Toleranz von einem Tag eingetroffen ist. Nächstes Tief wird um den 30. Juni (+/-) erwartet. Bedeutet im Detail: Wir rechnen nochmals mit (mindestens) einem Stich durch das untere Begrenzungsniveau (grüne Zone). Dann wird sich der Kurs einige Tage erholen und erneut in eine seitwärts gerichtete Range verfallen. Der massive Anstieg wird erst gegen Mitte Juli erwartet.(Unsere Wendetermine haben eine durchschnittliche Toleranz von 3 Tagen. In 80 % der Fälle sind es 2 Tage.)

