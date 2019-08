GOLD UND SILBER - Vorsicht es geht los!

Aktuell dreht sich das Rad so schnell, dass ich keine Zeit darauf verwenden möchte, hier irgendeine Story aufzuschreiben, auch wenn es interessante Themen gäbe. Wir spekulieren hier doch alle aus zwei Gründen in die Edelmetalle: Entweder man hält diese, um sich damit für einen Krisenfall abzusichern, oder man tut es, um durch die Spekulation in diesen Vermögen aufzubauen.

Letzteres ist die letzten Monate das klar Dominierende gewesen. Wer sich die letzten Monate klug positioniert hat, geduldig war und Schritt für Schritt die Einstiege genutzt hat, konnte und kann nach wie vor ein solches Vermögen schaffen.

Kommen wir direkt zu den Metallen. Wir hatten im Silber am Dienstag gleich zwei Teilverkäufe vorgenommen. Damit haben wir im letzten halben Monat alleine 4 Verkäufe vorgenommen und drei weitere Zukäufe getätigt. Am Dienstag, den 13.08.19, wurden zwei Teilverkäufe vorgenommen, die wir alle per Kurznachricht verschickt hatten.

Teilverkauf zu $16.34 +10.3% Gewinn 31.07.2019

Teilverkauf zu $16.08 +8.57% Gewinn 01.08.2019

Teilverkauf zu $17.34 +12.45% Gewinn 13.08.2019

Teilverkauf zu $16.77 +8.75% Gewinn 13.08.2019

Bereits am Dienstag sind wir dann nach dem kurzweiligen aber heftigen Sturz direkt im alten Zielbereich wieder eingestiegen. Rasches Handeln war die richtige Entscheidung, denn der Kurs konnte bereits zum Abend hin wieder stark anziehen. Wir haben nun am gestrigen Tag einen weiteren Einstiegsbereich für Gold als auch für Silber hinterlegt, welcher in den hiesigen Charts nicht hinterlegt, aber in den Updates benannt ist. Dieser kann bereits die nächsten Tage erreicht werden, sollten die Kurse unserem Primärszenario weiter folgen. Handlungsschnelligkeit bestimmt nun den weiteren Erfolg.

Chart Silber

Wir sind aktuell mit folgenden Parametern Long in Silber:

Risiko: Gering/alle Stopps im Gewinn

Unser Kaufkurs Ø: $15.63

Letzter Kauf: $16.70

Unsere Stopps: werden im Update benannt.

Take-Profit: 20% zu $17.81.

Wie in der gestrigen Kurznachricht angekündigt, sehen wir auch Gold auf einen Nachkauf zu laufen. Wir befinden uns kurz davor, den nächsten Impuls auszubauen. Auch der GLD macht weiter Boden gut. Wir sind in beiden Werten weiterhin mit 4 Positionen jeweils aktiv und haben unsere letzten Teilverkäufe am 07.08. vorgenommen und seitdem wieder aufgestockt.

Teilverkauf Gold zu $1501 am 07.08. mit Gewinn Plus +12.3%

Teilverkauf GLD zu $142.10 am 07.08. mit Gewinn Plus +13.2%

Chart Gold

Wir sind aktuell mit folgenden Parametern Long in Gold:

Risiko: Gering/alle Stopps im Gewinn

Unser Kaufkurs Ø: $1376

Letzter Kauf Ø: $1496

Unsere Stopps: $1489 Minus-Spread zu 20%, $1447 Minus-Spread zu 60% $1412 Minus-Spread zu 20%

Take-Profit: 30% bei $1568

Nächster Kauf: Bereits hinterlegt und in Updates bekannt gegeben.

Die Gegenbewegung läuft im gesamten Metallsektor, wir werden sobald unsere kommenden Zielbereiche erreicht sind, weitere Positionen aufnehmen und aufstocken. Im Silber, Gold als auch im GLD, sind wir noch nicht zu Ende mit den Bullen Bewegungen bereiten uns aber bereits seit einiger Zeit darauf vor, das wir uns in einer korrektiven Rallye befinden. Auch wenn das für viele unglaublich erscheint, wir gehen langfristig nochmals von einer sehr starken Korrektur aus, die wir dann nach den aktuellen Gewinnen der letzten Monate Shorten werden.

