GOLD UND SILBER STEHEN HOCH IM KURS

Auf den ersten Blick ist es durchaus kompliziert, in der aktuellen Marktsituation einen einzelnen Bestseller zu benennen – denn alle Münzen und Barren stehen derzeit äußerst hoch im Kurs und erfreuen sich einer massiven Nachfrage. Der Anlagenotstand hat dazu geführt, dass immer mehr Deutsche ihre Anlagestrategie überdenken und auf Sachwerte setzen. Und weil vor allem sicherheitsorientierte Investoren den schwindelerregenden Kursen an der Börse nicht mehr trauen und auch die Immobilienmärkte für überbewertet halten, rücken Gold und Silber in den Fokus. Denn beide Metalle haben noch deutlich Aufwärtspotenzial und sind von ihren Rekordständen weit entfernt.

Die unangefochtene Nummer eins in der Welt der Edelmetalle ist der Krügerrand aus Südafrika. Hierbei handelt es sich seit vielen Jahren um den absoluten Bestseller bei pro aurum. Der Krügerrand wurde im Jahr 1967 erstmals auf den Markt gebracht und hat sich zu einer wahren Legende des Edelmetall-Investments entwickelt. Die Münze zeigt den früheren südafrikanischen Politiker Paul Kruger sowie die Springbockantilope. Der Krügerrand fällt durch seine leicht rötliche Färbung auf, die durch einen leichten Kupferanteil entsteht. Dadurch wird die Kratzfestigkeit der Münze erhöht. Wie bei allen anderen Anlage-Unzen aus Gold liegt das Feingewicht des Krügerrand bei genau 31,1 Gramm.

Während in Gold kein Weg am Krügerrand vorbeiführt, nimmt auf dem Silbermarkt der Maple Leaf aus Kanada eine Spitzenposition ein. Die Royal Canadian Mint hat die Gestaltung des Ahornblattes in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst und innovative Sicherheitsmerkmale etabliert. Dadurch ist der Maple Leaf eine der sichersten Anlagemünzen der Welt.

Dass Gold zunehmend auch als Krisenschutz für den Fall von Turbulenzen im Währungssystem genutzt wird, zeigt sich durch die hohe Nachfrage nach den sogenannten „Tafelbarren“. Die Variante mit einem Gewicht von 20 Gramm zählt zu den absoluten Bestsellern bei pro aurum. Bei den Tafelbarren handelt es sich um eine besondere Barrenform, bei dem einzelne Stücke mit einem Gewicht von einem Gramm problemlos abgetrennt werden können. So bleiben Anleger flexibel und können die gewünschte Menge Gold nutzen, die sie gerade benötigen.

In der Produktpalette der Silberanlagemünzen hat ein Neuling in kürzester Zeit eine fulminante Aufholjagd hingelegt. Der Krügerrand wird in Silber erst seit 2018 in unlimitierter Auflage geprägt. Die Silber-Variante des Krügerrand profitiert von der weltweiten Bekanntheit der Anlagemünze in Gold, die seit dem Jahr 1967 geprägt wird. Der Silber-Krügerrand wird in höchster Qualität hergestellt und hat auch in Deutschland schnell viele Fans gefunden.

Ein weiterer Klassiker darf in der Reihe der meistverkauften Edelmetallprodukte nicht fehlen: Neben den Unzen-Münzen zählt der 100-Gramm-Goldbarren zu den beliebtesten Investment-Möglichkeiten in Gold. Mit dem 100-Gramm-Goldbarren sichern sich Anleger das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei Gold. Für ein Investment im mittleren vierstelligen Euro-Bereich oder darüber ist der 100-Gramm-Goldbarren die beste Wahl und Anleger sollten einen Großteil ihres Investment-Portfolios aus Standardprodukten wie dem 100-Gramm-Barren oder den Unzen-Münzen zusammensetzen.

Bildrechte: ©pro aurum