GOLD UND SILBER - Heute war der Start und jetzt läuft er!

In der bisherigen Handelswoche standen wir an der Seitenlinie nachdem wir aus den Long Trades im Gold und Silber letzte Woche ausgestiegen sind. Bevor ich auf die nun zu erwartende Bewegung eingehe, noch eine Erläuterung was wir und damit die Elliott Wellen Theorie kann und nicht kann.

Da wir seit langem die unbequeme und sich gegen das Meinungsdiktat stellende Sicht einnehmen, KEIN neues Hoch mehr in den Metallen zu sehen sondern stark zu korrigieren in beiden Metallen, ist die Aufruhr groß und es kommt immer wieder das Kommentar Sie liegen falsch, weil wir noch nicht stark gefallen sind. Sprich wir liegen falsch, weil die Bewegung die wir angekündigt haben, noch nicht eingetreten ist.

Wir sind Elliott Wave Analysten, wir machen preisliche Angaben und Prognosen.

Weder machen wir, noch können wir zeitliche Angaben machen. Das widerspricht auch der ganzen EW Lehre.

Die Aufwärtsbewegung hat sich länger hingezogen als wir dachten. Das ist korrekt und wird von uns nicht bestritten. Preislich ist es jedoch nicht höher gestiegen als von uns antizipiert. Wir haben kein neue Hoch ausgebaut. Das ist unbestreitbarer Fakt. Wir haben mit den bisherigen Short Trades entweder keinen Verlust oder kaum Verlust gemacht (unter 2%).

Sie dürfen sich freuen oder darüber ärgern das wir eine feste Meinung haben und dazu stehen. In unserer heutigen Gesellschaft ist Standhaftigkeit ein seltenes Gut geworden. Am Ende zählen ohnehin nur die Ergebnisse und nicht ob wir recht hatten oder nicht. Sollte der Markt einstürzen und wir ziehen daraus keine Rendite, werde ich das ganz klar nicht als Erfolg für uns verbuchen. Erfolg am Finanzmarkt ist in Zahlen zu bemessen, nicht in Rechthaberei,

Kommen wir zu unserer Analyse.

Der heutige Tag steht unter guten Vorsätzen für die Bären. Wir konnten im gestrigen Handel die erwartete Welle ii abarbeiten und den dafür anvisierten Bereich von $1725 bis $1750 anlaufen. Wenn jetzt alles passt, und danach sieht es zum jetzigen Stand aus, stehen wir vor dem Auftakt der Welle iii von (iii), welche Gold im nächsten Schritt auf Kurse von mindestens $1614 treiben wird. Die gesamte Welle (iii) hat ein Mindestziel von $1543. Voraussetzung dafür ist nun, dass wir die Welle ii hier gestern tatsächlich abgeschlossen haben.

Wir setzen unser Geld auf unsere Erwartung eines stark fallenden Preises und sind seit heute Mittag Short im Gold. Dazu wurde eine Kurznachricht mit allen Daten zum Einstieg verschickt.

CHART GOLD

In Anbetracht des nun ausgebauten Verkaufssignals auf dem Viertageschart, sind wir zuversichtlich das nun etwas eintrifft was viele zu schweigen bringen wird.

Fassen wir zusammen, Wir sind Short im Gold und werden durch die bereits jetzt angefallenen Gewinne den Stopp bereits die nächsten Handelstage auf den Einstieg setzen können um damit das Risiko auf null zu senken. Im GLD wird es wahrscheinlich zum Wochenstart einen Einstieg geben.

Im Silber sah es heute morgen noch nicht so aus, jedoch hat sich heute Mittag von Indikatorenseite die Situation geändert und wir haben auch im Silber unser Geld auf einen Short gesetzt. Auch hier wurde sofort eine Kurznachricht mit allen Daten zum Einstieg verschickt.

CHART SILBER

Ein weiteres Mal stellen wir uns komplett gegen die übergeordnete Marktmeinung und Erwartung.

Bevor jetzt wieder die Wertungen kommen. Warten wir die Ergebnisse ab und Bewerten dann die Gesamtsituation und unsere Enscheidung aus Sicht von Fakten.

Ich wünsche Ihnen allen ein erholsames Wochenende!

Wenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen und wöchentlichen Analysen zu unseren Aktienpaketen im Bereich Cannabis und Dow Jones 30 sowie Bitcoin, WTI, S&P 500, EUR/USD, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de.