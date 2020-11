GOLD: Starke Unterstützung greift

Für Anhänger des glänzenden Edelmetalls war dieses Jahr wahrlich nicht einfach. Mit dem Corona-Crash zog es auch Gold, trotz seiner Qualitäten als Krisenwährung, erst einmal mit in die Tiefe. Diese Phase dauerte nicht lange an und bereits Mitte April konnte das Vor-Corona-Kursniveau wieder erreicht werden. Die Gold-Bullen übernahmen das Zepter und im Sommer zündete dann eine Gold-Rallye – den einen oder anderen Long-Trade habe ich hier mit Ihnen geteilt – die schließlich sogar für Notierungen über 2.000 US-Dollar je Feinunze sorgte. Nur kurz konnten die Bullen aber die Höhenluft genießen, schnell ging es nach dem Allzeithoch auch wieder abwärts, und im Herbst pendelte sich dann der Kurs zwischen 1.950 und 1.850 USD ein. In dieser Woche endete diese Seitwärtsphase, als die wichtige Unterstützungszone nach mehrmaligem Anlaufen nun doch von den Bären überrannt wurde. Soviel zur Vergangenheit!





XAUUSD (Gold) im aktuellen Tageschart – Quelle: CFX TraderPRO



Vorgestern wurde der fulminante Kursrückgang gestoppt. Nicht von ungefähr kamen an der 1.800 US-Dollar-Marke wieder vermehrt Käufer in den Markt. Diese Kurszone stellte im Juli eine langwierige Kurshürde dar, nach dessen Überwinden die Kursrakete endgültig starten konnte. Entsprechend ist hier von einer markanten Unterstützungsfunktion auszugehen – aus Widerständen werden Unterstützungen. Zum anderen hilft hier zusätzlich noch die 200-Tage-Linie (blaue Linie), die ebenso eine nach unten absichernde Funktion innehat. Überdies zeigt sich gestern dann noch eine Tageskerze, die vielfach ein Umdenken der Marktteilnehmer repräsentiert. Die Doji-Kerze – Schlusskurs nahezu identisch mit dem Eröffnungskurs – ist nicht selten ein Indiz für eine nahende Kursumkehr. Mit meinem Handelsstart heute bin ich daher bei 1.812 USD long gegangen. Der Widerstandsbereich um 1.850 USD ist mein erstes Kursziel – vor dessen Erreichen plane ich also eine Teilgewinnmitnahme.





Schon vor dem Black Friday gibt es bei Hinterlegung des Rabattcodes CFX einen satten Rabatt von 30% auf mein Ebook Trading-Tagebuch – Werden Sie ein besserer Trader inklusive einer Excel-Tagebuch-Vorlage.Allzeit gute Trades wünscht IhnenIhrTill KleinleinTrader & CoachOffenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.