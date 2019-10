GOLD/SILBER - Zum Wochenstart platzt der Deckel!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Nachdem wir am Freitagmorgen long in den Markt eingestiegen sind, konnten wir Freitagmittag bereits den Stopp auf Einstieg ziehen, nachdem der Silberkurs bereits 30 Cent im Gewinn stand. Alles sah nach einem sauberen Impuls aus und dann hat es den Chart und das Szenario komplett zerschossen. Wir haben den Trade ohne Verlust schließen können und bleiben nach 14 aufeinander folgende Trades ohne einen Verlusttrade, ABER die aktuelle Situation ist so nicht mehr haltbar.

Wir schreiben daher im Weekend Update an Abonnenten:

Was passiert nun kommende Woche? Der Abverkauf am Freitag lässt sich klar als Impuls zählen. Entsprechend müssen wir, nach nun einer laufenden Gegenbewegung, nochmals mit einem Tief rechnen. Dieses darf aber nicht mehr unter $17.63 liegen, sonst ist auch hier die Aufwärtsbewegung in dieser Form neutralisiert.

Alternativ bauen wir eine weitere zweite Welle aus. Dieses Szenario wäre nochmals eine Stufe bullischer und stellt daher aktuell nur die Alternative dar. In diesem Fall dürfen wir keinesfalls unter $17.44 fallen. Wir werden nun also am Montag abwarten, wie sich das Microszenario entwickelt und dann entscheiden, ob wir erneut Long gehen. Ergibt sich daraus kein klar bullisches Setup, könnte es in der kommenden Woche zum ersten Short im SILBER kommen.

Bevor es wieder heißt wir sichern uns hier in beide Richtungen ab. Darum geht es beim Trading nicht, es ist mir VÖLLIG egal ob es am Ende runter oder rauf geht, das sollte es Ihnen auch sein, wenn Sie nicht emotional in diesen Markt involviert sind und daher keine Neutralität mehr waren können.

Entscheidend ist, dass wir zum Wochenstart das sich ausspielende Szenario frühzeitig erkennen und dann den richtigen Trade eingehen. Das ist uns die letzten 14 Mal gelungen, das ist für uns das einzige was zählt. Recht haben befriedigt das Ego des kleinen Mannes. Richtig handeln befriedigt den Geldbeutel. Ich meine am Finanzmarkt überwiegt das letztere.

Wir werden sehr wahrscheinlich in der ersten Wochenhälfte eine Entscheidung treffen und dann die genauen Koordinaten für den Trade per E-Mail in einer Kurznachricht verschicken.

