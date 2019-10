GOLD/SILBER - Es geht weiter Schlag auf Schlag!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Edelmetalle - Die von uns über die letzten Wochen immer wieder erwähnte negative Entwicklung des Gold und Silbermarktes hat sich heute erneut entladen.

Selten haben wir so aggressiv aufgeladene Reaktionen erhalten wie nach unseren sehr deutlichen Ansagen, dass die Metalle stark fallen werden. "Was nicht sein soll, darf nicht sein!" lautet das Mantra der meisten Gold Jünger. Gerade im Goldmarkt haben wir uns dazu noch genau festgelegt und vor 3 Wochen einen im Chart in GELB hinterlegten Zielbereich für hinterlegt, in welchem wir die Trendwende von bullisch zu bärisch erwartet haben.

Gold und Silber müssen nun erneut schwere Verluste hinnehmen. Noch besteht hier Hoffnung, aber die kritischen Marken rücken in großen Schritten näher. Wir haben in Silber unseren Zielbereich angelaufen und warten nun auf einen mögliches Kaufsignal welches wir als Kurznachricht per E-Mail verschicken werden. Bleibt dieses Signal aus und wir fallen unter $16.66, stehen die Chancen auf einen finalen Anstieg über $20 sehr schlecht. Noch dramatischer wäre ein Abfall in Gold unter $1454. Dass wir dann noch den Auftakt des Ausverkaufes in Richtung $1000 verhindern können, wird eines monumentalen Kraftaktes seitens der Bullen bedürfen.

Sie haben richtig gelesen, wir bereits in aller Deutlichkeit vor 3 Wochen geschrieben, wir erwarten einen Abverkauf auf oder sogar unter die 1000$. Das sollte eigentlich keinem Angst machen, solange man richtig positioniert ist und nicht emotional involviert.

Sobald sich neue Setups im Gold/GLD als auch im Silber ergeben, werden wir diese direkt an unserem Verteiler per Kurznachricht als E-Mail verschicken.

