GOLD/ SILBER - Entscheidungsschlacht im Goldmarkt!

Heute könnten die Bullen die Macht übernehmen. Sollte sich der Goldpreis im heutigen Handel endgültig über den wichtigen Widerstand bei $1898 hinwegsetzen, dann ist das Schicksal der Bären besiegelt, und wir sehen direkt weitere Anstiege bis zum nächsten Widerstand bei $1966 auf uns zukommen. Bisher verbleibt für die Bären noch eine Chance, einen Abverkauf einzuleiten.

Der Vorsprung ist mit 52% Wahrscheinlichkeit jedoch sehr gering. Nachdem der Markt unseren Tradingbereich unter der Woche (gelbe Box im Chart) lehrbuchartig abgearbeitet hat und seitdem impulsiv gestartet ist, müssen wir stark davon ausgehen, dass sich Gold weiter nach Norden durchsetzen wird.

CHART GOLD

Damit stehen wird direkt vor der Entscheidung Ausbruch oder Abverkauf, obwohl wir nun dem aktuellen Szenario folgend einen Ausbruch präferieren. Deshalb hatten wir auch einen Tradingbereich für Long-Positionen hinterlegt, welcher nun erfolgreich gegriffen hat.

Auch im Silber setzen sich die Bullen weiterhin durch und können den nächsten wichtigen Widerstand bei $26.13 zumindest kurzfristig überschreiten. Unsere Primärerwartung haben wir bereits geändert und gehen davon aus, dass wir im nächsten Zug die Region um $27.50 anlaufen werden. Dort wartet unser hinterlegter Tradingbereich. Wenn wir nachhaltig über der $26.13 notieren, werden wir unsere Alternative vom Chart nehmen, und tiefere Kurse sind damit erst einmal auf Eis gelegt.

CHART SILBER

In der Region um $28 müssen dann die Bären zeigen, ob sich hier ein übergeordneter Trendwechsel anbahnt. Kann gut sein, dass wir kommende Woche direkt mit einem weiteren Long-Trade im Silber aktiv werden. Dieser wird dann per Mail an die Abonnenten verschickt. Bis dahin frohe Weihnachten, bleiben Sie positiv und frohen Mutes. Wir segeln auf stürmische Gewässer zu, das spüren sicher viele Leute. Da heißt es, standfest und positiv zu bleiben. Umso mehr fühle ich mich gut mit physischen Metallen in meinem Besitz. Die große Zeit dafür wird kommen!

